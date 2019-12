Transporte Pesado amenaza con Paro por cobro de peaje

TEGUCIGALPA.- El año 2020 podría iniciar con un gran paro laboral por parte del sector del Transporte Pesado en el país, al menos así han amenazado sus dirigentes debido a que las empresas navieras no les reconocen el pago de peaje.

Así lo corroboró Benjamín Castro, presidente de la Cámara de Transporte de Carga de Honduras (Catracho). «Las empresas navieras deben cumplir con el pago de peaje más la tarifa mínima establecidas en la Ley, de 1.24 de dólar por kilómetro recorrido. El sector solo trabajará con las empresas que les paguen peaje y que dejarán sin servicio a aquellas que se muestren renuentes al cumplimiento legal”, explicó.

Castro aseguró que no presentarse cambios pronto, el año nuevo arrancará con una suspensión progresiva del transporte con los que pagan el servicio y posteriormente, será total y a nivel nacional.

Castro señaló que los usuarios deben pagar el peaje porque la carga que transportamos es de ellos. Es un costo operativo nuestro que no está indexado en la tarifa. Nosotros no podemos ponerla porque hay carreteras donde no hay casetas.

Por tanto, explicó que las acciones a tomar no serán en contra de la concesionaria Covi, sino contra la displicencia del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), que no se ponen los pantalones para que el usuario nos pague el peaje.