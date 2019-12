Johnson quiere garantizar por ley que el Reino Unido se desvincule totalmente de la UE en un año

De hecho, esa fue la razón que acabó convenciendo, en el transcurso de la campaña, al ultranacionalista Nigel Farage, para retirar la mitad de sus candidatos del Partido del Brexit y facilitar las cosas a Boris Johnson. Los euroescépticos más radicales temían que un Gobierno conservador con mayoría sólida volviera a considerar condiciones más suaves para la retirada del Reino Unido de la UE. Existe una convicción general, tanto en Bruselas como en Londres, de que el plazo de apenas once meses que se ha establecido para negociar una nueva relación entre los bloques es insuficiente y no dará tiempo a concluir un acuerdo. Esa era la sospecha de muchos conservadores moderados, como el exministro de Economía, Philip Hammond, que temían que al final de ese camino lo que hubiera no fuera más que el Brexit duro perseguido por el ala radical.

El primer ministro es muy consciente de que su arrolladora victoria electoral se debió a la promesa de campaña: Get Brexit Done (Cumplamos ya con el Brexit). No quiere debilitar ahora la enorme legitimidad obtenida con el respaldo añadido de votantes de tradición laborista que decidieron dar un voto de confianza a Johnson.

Este martes se constituiría formalmente la nueva Cámara de los Comunes. El jueves, Isabel II pronunciará el Discurso de la Reina con las líneas maestras del nuevo Gobierno y su programa legislativo para los próximos cinco años. El mismo viernes, la nueva ley enmendada del Brexit será registrada en el Parlamento y su trámite echará a andar. Habrá una votación en primera lectura, que Johnson confía en sacar adelante con facilidad gracias a su mayoría de 366 diputados. Después del receso navideño, se concluirá la aprobación definitiva del texto, con el propósito de que la salida de la UE sea una realidad el 31 de enero.