DON ABEL NO TENÍA CLIENTES EN SU PUESTO DE HOT DOGS Y ASÍ LO AYUDARON

La publicación decía lo siguiente: “Hace unos días vi a este señor , el vende hot dogs, ya es un señor grande, hacía mucho frío, no tiene luz para su carrito solo así como lo ven está trabajando”.

“Me acerqué a comprar un hot dog para ayudarlo ya que solo traía $20 pesos, entre la plática me comentó que hace rato no vende nada, me sentí bien al ayudarle por qué tal vez era el primero que vendía, tal vez no sea el hot dog que estamos acostumbrados a comer pero lo que si vi es que quiere salir adelante”.

“Si subo está publicación no es para que haya malos comentarios u ofensas, si me atreví a publicarlo es para que lo ayudemos a comprar cuando pasemos por ahí. Ayudemos a compartirlo y lo más importante a comprarle un hot dog”. Dijo el joven internauta.

A los pocos días, cientos de personas se hicieron presentes en el negocio de este señor para comprarle un hot dog.

La foto que compartió Hiris más de 4 mil veces, fue el inicio de una gran convocatoria para ayudar a don Abel. Luego de ello, Saulin Gudi, quien es el gerente de una conocida tienda de inflables de la zona, decidió prestar una carpa y un equipo de sonido, para hacer más expansiva, la ayuda hacia el abuelito.

Reflexión.

Tenga siempre presente que, ayudar a los demás es un deber que se debe hace de corazón. Se debe estar dispuesto y sin estar sujeto condiciones.

No hay nada de malo en ayudar a otros, pero ayudar puede estar mal si no se hace de la forma correcta.