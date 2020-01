Por más rencor que exista jamás le hables mal a tu hijo de su padre

Por: Nadxiely Chavez 28de Enero 2020 · 13:19hs

Terminar una relación de pareja de forma amigable es una tarea bastante difícil, sin embargo cuando hay hijos de por medio se tiene que trabajar para que las cosas terminen de la mejor manera posible. Para nadie es secreto que por más que le guardes rencor nunca debes de hablar mal a tu hijo de su padre.

Esto no es por el bien de la persona que escogiste como el padre de tus hijos, sino por los pequeños. Recuerda que ni la madre ni el padre son perfectos y nadie nace dotado de un manual que indique bien su papel como progenitor. Sin embargo esto tampoco es una excusa para estar fallando siempre como padres.

Si te ha tocado la difícil tarea de criar a tu hijo sin la ayuda al cien por ciento de su padre, trata de hacer el mejor trabajo posible. Ponte en el lugar de tus hijos, recuerda tu infancia, lo que te gustaba y no de la crianza que te dieron tus padres, intenta adaptar las buenas enseñanzas y esfuérzate por sacar de tu vida esas cosas que te dañaron.

A diario se dan casos de mujeres que viven un infierno al lado de sus parejas, sin embargo a pesar de todo el dolor, cuando se dan cuenta de que esos hombres no representan un peligro para sus pequeños y deben convivir con sus progenitores, evitan a toda costa hablar mal de esa persona, por la estabilidad emocional de los pequeños.

Hace algún tiempo, una publicación en una red social de un terapeuta de familias causó revuelo a favor y en contra del post. Este decía que si una mujer amaba a sus hijos, jamás hablaría mal a ellos de su padre. Como era de esperarse una mujer no estuvo de acuerdo e insultó a todos los que estaban de acuerdo con el experto.

La mujer quiso compartir su historia para que todos supieran porqué no estaba de acuerdo con la publicación. Si bien es cierto que el hombre se había portado muy mal. Había negado a su hijo al nacer y ella consideraba que era justo que el pequeño lo supiera. El experto insistió que con esta actitud ella lo estaba dañando y sembrando el rencor en un ser inocente, que no lo merecía. Es difícil querer hacer el bien cuando nos han dañado, pero no debemos propagar el dolor y el rencor.

No hables mal de su padre con tu hijo. Foto: Freepik

Hay mujeres que no ven la realidad porque viven cegadas por la ira y el rencor. Pero gracias a esto solo generan más odio, algo que no es justo ni correcto para los niños. Al hablar mal de su padre, siembras malos sentimientos en un niño inocente, aparte de que le faltas al respeto como ser humano. Él o ella no tienen la culpa del hombre que tú elegiste como esposo o padre. Al hablarle mal de él también estas hablando mal de ti y tus elecciones.

A veces la ira nos gana, puede que quieras que tu hijo vea todas la fallas que tiene su padre, pero el pequeño no necesita saberlo de tu boca, ya crecerá y podrá darse cuenta por sí mismo. Lo quieras o no, los niños se dan cuenta de todo lo que sucede en casa, así que no te apresures, con el tiempo sabrán cómo es la situación en realidad. En caso de que tus hijos pregunten por qué su padre hizo esto o aquello, sin ningún rencor dile lo más sinceramente posible las razones y hechos.En caso de que tu hijo enfrente a su padre por respuestas, deja que sea él mismo el que afronte la situación, pero siempre abogando por la calma. No servirá de nada que tu hijo pelee con su padre, pero si es justo que sepa de la manera correcta, sin odios ni malas manera cómo están las cosas.

A la larga tu hijo apreciará que no le hayas hablado mal de su padre, por mucho que así lo mereciera. Recuerda que por encima de tus intereses y el dolor, se encuentra el bienestar mental y emocional de tu hijo.

Esto no es exclusivo de las madres, ya que hay padres que también hablan mal de la mujer pero en un pequeño porcentaje.