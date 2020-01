Un pez espada atraviesa el cuello de un joven: «Saltó del agua y me apuñaló»

El joven debió vivir una pesadilla en su carrera hacia el hospital más cercano, que se encontraba a unos 90 minutos de distancia. Mientras, el pez seguía su lucha y golpeaba al adolescente para tratar de escapar, lo que obligó a Muhammad a agarrarlo y sujetarlo con fuerza para que no empeorara su herida.

El pez, de unos 77 centímetros de largo, se mantuvo atravesando el cuello del adolescente durante todo el trayecto de camino al hospital que hicieron los dos jóvenes, luego acompañados por el padre del herido. Una vez ahí, los médicos tuvieron que cortar todo el cuerpo del pez espada menos la cabeza, que es la que estaba atravesándole el cuello hasta la parte trasera del cráneo.

Al no disponer del material necesario para realizar una operación tan delicada como reitrar el pico del pez del cuello del joven, tuvieron que trasladar a Muhammad a un hospital provincial en Makassar, la capital de Sulawesi del Sur (Indonesia), ante la mirada sorprendida de los profesionales que nunca habían presenciado nada parecido.

Finalmente, necesitaron a cinco especialistas para extraerle el pico con cuidado en una operación que se prolongó durante una hora. Ahora, ya a salvo y con el cuello vendado, Muhammad y sus familiares respiran hondo porque todo ha salido bien.

Aunque el joven todavía tiene movilidad reducida en el cuello (no puede girarlo hacia el lado derecho) y debe quedarse unos días en el hospital, ya está pensando en la próxima vez que se adentrará en el mar para pescar de nuevo. «Solo necesito ser más cuidadoso la próxima vez. El pez espada no tolera la luz, por eso saltó del agua y me apuñaló», confiesa.