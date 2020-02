Irán condena a muerte a un ciudadano por espiar para la CIA

«Amir Rahimpour, que era un espía de la CIA bien pagado, y que intentó presentar parte de la información nuclear iraní a los servicios americanos, ha sido juzgado y condenado a muerte; la corte suprema ha confirmado su sentencia y verá pronto las consecuencias de su acción», ha informado Esmaili este martes. Los otros dos condenados a cárcel, también iraníes de acuerdo con la agencia IRNA, no han sido nombrados porque, según el portavoz, su condena no ha sido confirmada.

La portavocía no ha ahondado en detalles sobre los hechos que han llevado a Rahimpour a recibir la pena capital. Aunque cargos de espionaje se presentan con cierta regularidad contra un amplio abanico de individuos, incluidos académicos y ambientalistas extranjeros o con doble nacionalidad – no reconocida por Irán -, que claman su inocencia y denuncian ser peones en disputas políticas, las ejecuciones por tal razón no son habituales. La última fue en agosto de 2016. Shahram Amiri fue colgado tras desertar a EEUU en 2010, en plena tensión nuclear con Occidente, y regresar posteriormente.

Estas condenas son la parte más visible de una guerra interna librada entre Irán y EEUU, con la participación de otros actores como Israel, que tiene como eje los intentos de entorpecer los avances iraníes en tecnología nuclear. El acuerdo nuclear de 2015, hoy en fase terminal por la retirada de Washington del mismo y la reimposición de sanciones, venía a calmar las aguas después de una fase crítica de este enfrentamiento, consistente en sabotajes y ejecuciones extrajudiciales.

Entre 2010 y 2012, cuatro científicos nucleares iraníes murieron en misteriosos atentados o tiroteos. Teherán acusó a Israel de planear estas operaciones con el apoyo de sicarios locales, algo no desmentido hasta la fecha. En 2010, el virus Stuxnet, que se cree diseñado por israelíes y estadounidenses, dañó severamente los sistemas informáticos de la crítica planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. En respuesta, Irán arrestó y condenó a numerosos iraníes acusándolos de tener un rol en tales acciones.

El pasado verano, el Ministerio de Inteligencia iraní anunció el desmantelamiento de una «red integrada de operativos al servicio de la CIA dentro del país». Teherán explicó que 17 «espías profesionales» habían sido detenidos, y que algunos de ellos habían recibido penas de cárcel. Las autoridades añadieron que los sospechosos, que no identificó – se desconoce si tienen conexión con las condenas anunciadas este martes, trabajaban en instituciones clave, principalmente del sector privado.

El Gobierno aseguró que EEUU había contactado con ellos a través de Internet, usando como reclamo los trámites para la obtención de visados estadounidenses o la celebración de congresos científicos. Asimismo, según informaron en el pasado medios internacionales – e Irán confirmó -, la Inteligencia iraní logró penetrar en el sistema de comunicación establecido entre EEUU y sus informantes en el extranjero, lo que llevó a una cadena de arrestos y ejecuciones tanto en Irán como en China.