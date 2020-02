Trump lanza su campaña para la reelección

«Nuestra economía está mejor que nunca, nuestro ejército tiene un poderío sin igual y nuestras fronteras están aseguradas», aseguró el presidente en tono triunfalista. «Las empresas no se están marchando, al revés, están volviendo, porque todos quieren estar donde está la acción y Estados Unidos es el lugar donde está la acción», añadió, no sin antes recordar también que Wall Street no había subido tanto en tan poco tiempo.

Trump destacó que en sus tres años de gobierno se han creado más de siete millones de puestos de trabajo, lo que ha permitido que la tasa de desempleo, actualmente en el 3,5%, se encuentre en su nivel más bajo en más de cincuenta años. «El sueño americano está de vuelta, más grande, más fuerte y mejor que nunca, y nadie se está beneficiando más que nuestra clase media», aseguró.

En clave comercial, el presidente destacó la reciente firma del nuevo tratado comercial con México y Canadá conocido como T-MEC y que sustituirá al anterior TLC, así como la firma de un acuerdo con China para poner fin a una guerra comercial que durante meses puso en jaque a las bolsas mundiales y con el que espera aportar miles de millones de dólares a las arcas públicas y la apertura de nuevos mercados a productos estadounidenses en ese país.

Su propuesta de construir un muro en la frontera para «frenar la inmigración ilegal» también formó parte de su discurso y no solo destacó que hasta la fecha se han levantado ya unos 160 kilómetros de valla, sino que vaticinó que para comienzos del próximo año se habrá completado con un total de 800 kilómetros. También hizo un llamamiento a los congresistas para que apoyen su propuesta de prohibir la atención sanitaria gratuita a los sin papeles.

«Lo que está pasando en California y otros estados está fuera de control. Si os parece justo forzar a nuestros contribuyentes a financiar la atención sanitaria gratuita e ilimitada a los inmigrantes ilegales, entonces seguid apoyando a la izquierda radical. Pero si creéis que debemos proteger a nuestros pacientes y a nuestro ancianos, entonces apoyada nuestra propuesta de ley para prohibirlo», dijo el presidente.

Otro de los momentos de más ovaciones fue cuando atacó a Nicolás Maduro, un «dictador ilegítimo» cuya tiranía, dijo, «será destruida». Fue entonces cuando anunció que entre los invitados estaba el presidente «legítimo» de Venezuela, Juan Guaidó. «Lleve este mensaje a su pueblo, EEUU os seguirá acompañando en vuestra lucha por la libertad», afirmó en medio de los aplausos de todos en la sala, demócratas y republicanos por igual.

En otro momento de su intervención, Donald Trump también aseguró que su administración está trabajando de forma «coordinada» con las autoridades chinas para hacer frente al brote de coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que ha dejado hasta ahora al menos 490 muertos en el gigante asiático. «Mi gobierno dará todos los pasos que sean necesarios para proteger a nuestros ciudadanos de esta amenaza», advirtió.