Condenada a 20 años de cárcel, La culpa: no haber podido evitar que su pareja matara a su hijo

Mar. 1, 2020 / Fuente: TELEMUNDO

Una mujer condenada a 20 años de cárcel en México después de que su pareja matara a su hijo de dos años mientras ella estaba trabajando busca ante la justicia de ese país que su caso sea reconsiderado al considerar de que fue juzgada de forma discriminatoria por su género.

Tal y como cuenta el medio Sin Embargo, que ha reconstruido su historia en un reportaje, la juez que examinó su caso la condenó por “homicidio en razón de parentescos” bajo un tipo penal que se llama “comisión por omisión”, es decir, por no haber evitado el crimen. Después de que su defensa apeló, una sala de lo penal ratificó la pena a 20 años de cárcel.

Una abogada actual de esta mujer, a la que Sin Embargo identifica como Norma sin que se indique su apellido, mantiene que ella no fue juzgada de forma justa, sino en base a estereotipos de género y sin pruebas suficiente. Su culpa, según su defensa, sería la de “no ser una buena madre” por no haber evitado el asesinato de su niño.

Ahora su defensora Isabel Rubio pide que se le juzgue en base a una perspectiva de género, es decir, sin prejuicios por el mero hecho de ser mujer. Organizaciones civiles de México denuncian que incluso en años recientes ha sido elevado el número de casos judiciales resueltos sin una justa perspectiva.

El día en el que la vida de Norma cambió

Una mañana de junio de hace diez años, Norma, que en aquel entonces tenía 21 y llevaba unos meses de convivencia con su pareja y el menor de sus tres hijos, salió para un día de trabajo en la pollería donde estaba contratada, en Ciudad de México.

Como solía ocurrir, el pequeño se quedó con su padrastro.

Al regresar a la casa por la noche, la mujer se encontró al pequeño recostado sobre la cama. Al verlo se dio cuenta de que que estaba frío, con las manos y labios morados. Trató de reanimarlo, pero al ver que el niño no despertaba y que tenía signos de muerte, cuestionó a la pareja sobre lo ocurrido. Él le dijo que lo había golpeado y recostado porque había roto unas estampas.

Norma, de acuerdo a su declaración, dijo que debían llevar al niño al hospital o buscar ayuda con su madre, e intentó salir de la casa; pero el hombre le espetó que no llevarían al niño a ningún lado porque el menor ya estaba muerto, y que de hacerlo no sólo lo culparían a él del crimen, sino a ambos. Luego de eso también la amenazó, y la convenció a llevar el cadáver del infante a un canal “para que no lo encuentren y ya nadie iba a preguntar por él”, relató la abogada de la sentenciada.

Los dos tomaron un taxi y abandonaron el cuerpo del niño. Al día siguiente, el hombre la acompaña hasta la pollería donde ella trabajaba, pero cuando él se retiró, Norma acudió al Ministerio Público para denunciar lo ocurrido.