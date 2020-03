Juan Guaidó denuncia un intento de asesinato

En un vídeo difundido por el medio digital ‘Tiempo de Noticias’, se pueden observar impactos de bala contra un vehículo blindado de color blanco en el que se desplazaba Guaidó mientras realizaba su recorrido, en el marco de la convocatoria ‘Todos a la calle’, con la que espera dirigirse el 10 de marzo al Palacio Federal legislativo.

Juan Guaidó ha denunciado los hechos: «La cobarde dictadura intentó asesinarme. Nueve impactos de bala recibió mi vehículo. Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder. Nicolás Maduro es un cobarde que no puede salir a las calles y por eso envía a grupos armados».

«Ya la cobarde dictadura lo debería saber: VAMOS CON TODO. Para eso necesitamos de todos: unidos y movilizados. El 10 de Marzo todos a la calle. Y seguiremos hasta lograrlo», añadió Guaidó poco después.

El equipo de Guaidó ha difundido en las redes sociales imágenes que muestran el daño a uno de los vehículos de su comitiva y a dos de los seis heridos que según sus cuentas dejó el ataque de los «colectivos».