CELEBRACIÓN, CONMEMORA UN TRÁGICO EVENTO.

146 obreras del área textil fallecieron en un incendio. Alungas murieron asfixiadas, otras por el derrumbe de la empresa en que trabajaban, y otras por quemaduras… Otras, decidieron quitarse la vida al ver que no había escape.

Algunos hacen alusión a esta fecha como si se tratase de una celebración alegre, pero en realidad se trata de la conmemoración de un día muy trágico para ellas. Ocurrió hace un poco más de 100 años, y aún hoy, sigue siendo motivo de sorpresa para algunos.

Ellas fallecieron cuando pudieron ser salvadas, pero no fue así gracias a las diferencias de género que había para ese entonces, las cuales no brindaban la misma calidad y seguridad de trabajo para ellas que se le daban a los hombres. Esto hizo que, en muchas partes del mundo, se alzara la voz para exigir un cambio. Las cosas no podían seguir estando como estaban, había que obtener una justicia, no solo en el área laboral, sino también en el conyugal y el resto de las áreas civiles.

146 mujeres muertas en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York

La tragedia ocurrió en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist, en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Es considerado uno de los peores desastres del sector industrial de Estados Unidos. Las trabajadoras textiles murieron por múltiples circunstancias, todas ellas, asociadas al incendio que se generó, pero al mismo tiempo, porque los dueños decidieron cerrar los accesos y salidas del edificio para evitar robos de materia prima y prendas.

De 1922 a 1975 se institucionaliza el Día Internacional de la Mujer

A pesar de que en años anteriores, las mujeres “celebraban” días dedicados a ellas, eran más para un tema político y laboral. Alexandra Kollontai, una feminista que había logrado junto a sus seguidoras, activar el voto femenino, la legalidad del aborto y el divorcio, también consiguió que el 8 de marzo se estableciera como el Día Internacional de la Mujer.

Más adelante, en 1965 en la Unión Soviética, este día se volvió como no laborable. China, sin embargo, ya lo conmemoraba en 1922 y España en 1936.

En 1975 la ONU comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer

No es hasta el año 75, que la ONU oficializa el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Haciendo que otros países lo añadiesen a sus respectivos calendarios.

Tras conocer la historia detrás de este día, uno puede darse cuenta qué tan lejos han llegado algunas mujeres por elevar la voz del resto. Sin embargo, aún hoy, esto parece ser de desconocimiento público. Es necesario que se corra la voz para que el día de la mujer, no sea un motivo de celebración, sino de reforzar los compromisos que se tienen con los derechos de la mujer y la búsqueda de una equidad e igualdad social.