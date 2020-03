Beneficio: En vigencia nuevo paquete de amnistías a partir del próximo lunes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El próximo lunes 9 de marzo los hondureños obtendrán el beneficio de 90 días más para que puedan pagar sus impuestos municipales. Lo anterior sin tener que pagar recargos en concepto de mora. Según el decreto número 168-2019, publicado el pasado 24 de febrero en el diario oficial La Gaceta, el paquete de amnistías incluye diversas áreas.

Por ejemplo, con la sanción y publicación de la Amnistía Tributaria Municipal, los contribuyentes recibirán el beneficio de quedar exentos de intereses, multas y recargos causados por la vía administrativa o judicial que estén acumulados hasta el 30 de noviembre de 2019. Esto en referencia a todos los impuestos municipales, tasas y sobretasas así como cualquier otro tipo de recargos ocasionados por mora.

Arreglos de pago

Asimismo, el artículo 6 explica que la municipalidad podrá establecer planes de pago fuera del período de vigencia del artículo, es decir, las personas que no tengan el dinero suficiente podrían planificar qué años pagar primero. El período de condonación fue aprobado por el Congreso Nacional el 12 de diciembre, el último día de la segunda legislatura. No obstante, el beneficio llegó para los contribuyentes 85 días después pues no había sido sancionado por el Poder Ejecutivo.

Instituciones que cubre la amnistía

Aduanas: Si existe deuda con esta institución se pagará la deuda, pero se restan los recargos.

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Instituto de la Propiedad (IP), donde al tener pendiente el pago de matrícula del año 2018, 2019, la persona puede presentarse a la institución y automáticamente se eliminan las multas los años mencionados (excepto mes de diciembre).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE): Los pagos pendientes con municipalidades también quedan exentos.

Según informaron algunos medios locales, la publicación del paquete de amnistías tributarias y aduaneras estaba habilitada para su lectura desde las 2:00 p.m. de ayer viernes 06 de marzo en La Gaceta. A partir de ayer quedaron habilitados los pagos de deudas pendientes con las instituciones antes mencionadas. De esa forma habilitaron 90 días hábiles para presentarse ante las oficinas respectivas. Cabe indicar que la amnistía tributaria no cubre instituciones como la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Puede descargar aquí el decreto 168-2019 en el siguiente enlace: