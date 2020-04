Nicaragua: la vida sigue igual,el Gobierno de Daniel Ortega apenas ha tomado medidas contra la pandemia

Coronavirus

La imagen se repite cada mañana ante las paradas de la ruta escolar. Alumnos de todas las edades esperan en fila india hasta que, poco a poco, los estudiantes de uniforme azul y blanco se mueven pausadamente camino del autobús. De ahí a la escuela, como si nada hubiera pasado. Porque en tiempos de pánico y de incertidumbre global, en la Nicaragua de Daniel Ortega pareciera que la vida sigue igual.

La pandemia que mantiene confinada a un tercio de la población mundial apenas se ha manifestado en Nicaragua. Cuando escribo estas líneas solo hay, oficialmente, una decena de infectados y un muerto a causa del coronavirus. No hay motivos para alarmarse -entiende el Gobierno- como si en las altas esferas de Managua no supieran que las imágenes de hospitales atestados y ataúdes apilados que llegan de España o de Italia comenzaron precisamente así, con un puñado de infectados. Así que en Nicaragua las fronteras siguen abiertas, los aeropuertos operan y los colegios y universidades reciben a decenas de miles de estudiantes. Sobra decir que el Gobierno no ha decretado cuarentena ni confinamiento porque eso sería –afirma- “alarmista y extremista”.