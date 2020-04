Ecuador: ¿Quién recoge a los muertos? demasiado tiempo aguardando a que alguien recoja los cadáveres

Los muertos tienen todo el tiempo del mundo para esperar. Pero los deudos de los muertos llevan ya demasiado tiempo aguardando a que alguien recoja los cadáveres de sus familiares. En Guayaquil, la capital económica de Ecuador, hay 450 personas durmiendo el sueño de los justos. Son datos de la policía. Reposan con algo de dignidad, pero en la más absoluta soledad, en cuartos aislados de varias viviendas. O descansan en plena calle, cubiertos por alguna sábana y abandonados sin miramientos, sin dignidad y sin compañía. Los vídeos que han colgado varios ciudadanos son absolutamente demoledores.

Nadie sabe si todos murieron por coronavirus. Pero ese es el gran temor entre los vecinos. Sus relojes se mueven lentísimos esperando a que alguien se digne a recoger a los muertos mientras asisten atónitos a la expansión de la pandemia por Ecuador. Porque el virus ha entrado con fuerza en el país, el que más infectados y más víctimas reporta de toda Latinoamérica, a excepción de Brasil. Ha entrado con tanta fuerza que todo el mundo parece paralizado. Incluidas las empresas que deberían recoger esos cuerpos.

Hay un factor importante: el miedo. La ministra de Gobierno, María Fernanda Romo, lo contó sin tapujos al diario El Comercio: “Muchas funerarias ya no están dando ese servicio o prefieren que haga el levantamiento la Policía o las Fuerzas Armadas. Y prefieren que actúen estos cuerpos de seguridad por temor a que sean casos de contagios de coronavirus”.

Nadie actúa en Guayaquil

La realidad, de momento, es que nadie actúa. Y cada vez se escuchan testimonios más desgarradores. El diario El Universo recoge el testimonio de Estefanía Guerrero. Su padre tenía problemas respiratorios. Murió el sábado, después de que intentara ingresarlo sin éxito en varios hospitales. Falleció de camino a uno de esos centros y la joven tuvo que regresar a casa con el cadáver de su progenitor. «Lo llevamos a casa y un policía nos dijo que lo reportáramos por el 911, que es el trámite menos corto. Pero no contestan, no me dan respuesta. Y yo ya no sé qué hacer. El olor es putrefacto», señala Estefanía.