En Familia En tiempos de pandemia, ¿hay esperanza? ¿en qué creer? (Video)

No muchos se atreven a decirlo, pero la preocupación sobre la propagación del coronavirus ha hecho que mucha gente se incline a la oración para no enfermarse, para que no siga tomando vidas o para que los científicos encuentren una vacuna.

Un nuevo estudio de investigadores de la USC dice que muchas personas en Estados Unidos están cambiando sus comportamientos diarios a la luz del coronavirus que ya se ha cobrado miles de vidas en todo el mundo.