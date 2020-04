¿Cómo protegerte del coronavirus cuando vas de compras?

Planear antes de salir: Haga su lista de necesidades desde casa para saber el recorrido que va a hacer en la tienda. Procure hacer sus compras cuando las tiendas tengan el mínimo número de personas, y una vez ahí conserve su distancia como de una proximidad de dos carritos con otras personas.

Limpieza: Si tiene toallas desinfectantes, Procure limpiar el carrito que toma para comprar sus productos o tome sus propias bolsas para ir al mercado, pero no las descanse en ninguna superficie. Mantenga las bolsas en los hombros todo este tiempo.

No tocar: Al salir a la calle es indispensable no tocar su cara, sus ojos o su boca. Asimismo, preocupare comprar lo que toma con sus manos y lo que ya conoce. El estar leyendo etiquetas a estas alturas, checando la frescura o abolladura de un producto no es recomendable. Ya muchas personas antes que usted tocó ese objeto o alimento.

Pagar inteligente: Existen tiendas donde puede pagar con una aplicación del teléfono. Si debe pagar con tarjeta, procure usar una servilleta desechable para presionar códigos o firmar. Puede también usar crédito para al menos usar un botón. Lleve consigo desinfectante para desinfectar sus manos inmediatos después de que pague si puede.

Descargar inteligente: Si no se necesita llevar los objetos comprados al hogar se recomienda que los deje en el garaje. Si debe de meter todos los ingredientes al hogar, deje las bolsas en la puerta del hogar y lave sus manos de inmediato entre al hogar.

No llevar: Si puede no lleve teléfono o llaves afuera. No lleve bolso, solo tome su tarjeta para pagar. Procure no pagar con cambio. No lleve consigo personas mayores de 60, no lleve consigo menores si tiene a alguien que los cuide en el hogar.

El espacio: Escoja un espacio donde va a depositar todo lo que compra. Ya en la puerta con bolsas en el suelo tome objeto por objeto y si puede limpiar las superficies hágalo antes de poner en estantes o refrigerador. Si compra pan en plástico, puede poner este en algún contenedor con tapa. Si compra verduras en bolsas de plástico, saque la verdura y lave y ponga a orear antes de meterlas al refrigerador.

Lave los recipientes no porosos. La FDA dice que no hay evidencia actual que respalde la transmisión del virus desde el empaque de los alimentos. Pero si le preocupa, no puede hacer daño limpiar recipientes no porosos como vidrio o latas con toallitas desinfectantes.

Si pide servicios a casa: pídale a la persona que deje el mandado en la puerta. Si tienes que salir a recibir el producto, conserva tu distancia y paga tips con en línea.