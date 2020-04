Italia concede un aprobado general a sus estudiantes

La educación está siendo uno de los problemas más complicados de afrontar en todos los países ante la situación de emergencia por el coronavirus. La suspensión de las clases hace imposible la evaluación de los estudiantes, que se encuentran en los últimos meses del curso.

Italia está preparando un decreto ley para dar por terminado el año académico, con un aprobado general a todos los alumnos, según Corriere Della Sera. Pasarán al próximo curso en septiembre, sin importar las anteriores calificaciones.

Los comités educativos serán los encargados de decidir qué materia se retomará el curso que viene, según ha confirmado el Ministerio de Educación italiano a El País. Lo más probable es que durante el próximo año se dediquen las primera semanas a ponerse al día con las materias, por lo que el curso 2020-2021 tardará más en empezar. «Si un chico suspende y estos meses a distancia no ha mejorado, el profesor no le subirá la nota. Se le admitirá, pero con la nota insuficiente que tenía. Al principio del curso tendrá que hacer unas clases de recuperación de la materia», declaraba Peppe De Cristofaro, secretario de Estado de Educación, a este periódico.

En cuanto a los alumnos que empiecen su primer año de universidad, no se sabe muy bien si retomarán o no estos contenidos. Sin embargo, lo que sí se está estudiando es hacer los exámenes de Selectividad de forma oral a través de una plataforma, aunque aún no han determinado el peso que tendrán en la nota final. Pase lo que pase, el examen será “serio”, según Lucia Azzolinia, ministra de Educación.