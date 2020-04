Ni el coronavirus espanta a los seguidores de la Santa Muerte en México (fotos)

«Espero en Dios que vengan a pedirle que no se enfermen, que a sus hijos y a sus nietos no llegue la enfermedad. Si llegase a existir, que no nos llegue. Que nos cuide la Santa Muerte», recalcó Enriqueta mientras a su alrededor desfilan los fieles, dirigidos por un señor que viste una camiseta de fútbol y pantalones cortos. Crédito: Mario Guzmán/EFE