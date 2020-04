Por $40 millones compraron cinco centros de atención temporal

Ante los señalamientos de supuestos actos de corrupción en estas compras de emergencia, Bográn argumentó que Invest-H tiene la experiencia de la Cuenta del Milenio.

No obstante, reconoció que el costo en situaciones sin emergencia mundial por pandemia, el costo “debería ser menos, pero no puedo dar la cifra, no pude cotizar en tiempos normales”.

Pero “hubo otras cotizaciones”. Aclaró que estos hospitales son mejores a los que ya compró Copeco que tienen una capacidad para albergar a 25 pacientes, pero al final, no ofrecen soluciones integrales como las que darán los centros de atención que adquirió Invest-H con un proveedor en Estados Unidos.

El economista, Ismael Zepeda cuestionó que El Salvador ya compró hospitales temporales “por un costo, ni siquiera diez veces menos de lo que ha mencionado aquí el ingeniero”, Bográn.

Zepeda dijo que los salvadoreños han comprado este tipo de soluciones a 372 mil y 412 dólares, muy por debajo de 8 millones de dólares que compró Honduras en Estados Unidos.

Carlos Aguilar neumólogo del Hospital del Torax deploró que a esta fecha no se cuente con hospitales móviles para atender a los pacientes contagiados por el virus, al tiempo de considerar que resultaría mejor construir un centro de atención, ante tanta espera. (JB).