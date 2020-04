Un hombre mata a tiros a 16 personas en el mayor asesinato múltiple en la historia de Canadá

Esta masacre, cuyo saldo no es definitivo, supera en número de víctimas a la que tuvo lugar en 1989 en Montreal cuando un hombre asesinó a 15 mujeres. Los tiroteos masivos son relativamente escasos en Canadá, cuyas leyes de propiedad de armas son más estrictas que las de Estados Unidos.

Fuentes oficiales han informado de que Wortman, que se hizo pasar por policía, atacó también a varias personas en otros puntos de la región. El hombre fue finalmente arrestado el domingo. «La persecución terminó esta mañana cuando el sospechoso fue localizado. Puedo confirmar que ha muerto», ha dicho un portavoz de la policía. No se han especificado los motivos del autor .

Uno de los actos violentos «más injustificados de la provincia»

«Nunca me imaginé cuando me fui a la cama anoche que me despertaría con la horrible noticia de que un tirador activo andaba suelto en Nueva Escocia», ha dicho el primer ministro de Nueva Escocia, Stephen McNeil. «Este es uno de los actos de violencia más injustificados de la historia de nuestra provincia», ha añadido, señalando que este suceso suponía una pesada carga adicional a los esfuerzos por contener el coronavirus.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha expresado a través de Twitter un mensaje de apoyo para los afectados por el suceso. «En nombre de todos los canadienses, quiero que sepan que estamos aquí para ayudarlos, y que estaremos aquí para ustedes en los próximos días y semanas», ha añadido en el tuit.

«Hoy es un día devastador para Nueva Escocia, y permanecerá grabado en la mente durante muchos años», ha declarado a los periodistas Lee Bergerman, comandante de la RCMP en Nueva Escocia.