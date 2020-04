En Italia: las empresas reabrirán el 4 de mayo, los comercios, el 18 y la restauración, en junio.

Reapertura progresiva

Con todo, la libertad total no se producirá en apenas una semana, puesto que las personas no podrán cambiar de región y el Ejecutivo no planea retomar la actividad docente hasta septiembre. Sí estarán autorizados los desplazamientos dentro de las regiones, siempre y cuando esté justificado por motivos laborales, sanitarios o de necesidad.

“Obviamente, conviviremos con el virus y debemos adoptar las precauciones“

El primer ministro ha insistido en que el inicio de esta etapa será fundamental para que la gente se conciencie de la importancia de la pandemia y evite los contactos para no enfermar. «Obviamente, conviviremos con el virus y debemos adoptar las precauciones», ha asegurado Conte, que ha advertido de la probabilidad de que aumenten los contagios en algunas regiones.

Para impulsar la economía, las autoridades están preparando un nuevo decreto de hasta 55.000 millones de euros con iniciativas de apoyo a autónomos, empresas, familias y sectores más golpeaods, ha añadido Conte.