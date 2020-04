¿Para cuándo usted considera que Honduras volverá a la normalidad, señor Presidente?

Dijo estar orgulloso de los médicos que son referentes a nivel mundial por el protocolo de tratamiento a los contagiados.

— Pregunta: Sobre la reapertura del comercio. Si ya está comprobado a nivel internacional que esta medida causa repuntes de casos de COVID-19, ¿cómo se puede implementar en el país?

R: Presidente Hernández: Creo que aquí tenemos que valorar lo que ya hemos logrado. No podemos perder los avances que hemos logrado; es evidente y hay un consenso en el país. No solamente me refiero a la gente del gobierno, es más gente de fuera del gobierno, los que están también en la medicina privada, los que están en las unidades de cuidados intensivos, la gente de OPS, las medidas nos dieron un resultado positivo.

Claro, hubiéramos querido que no hubiera pasado absolutamente nada, pero lastimosamente no es así, pero dentro de lo que cabe tenemos buenos resultados.

Los hospitales no están saturados en sus unidades de cuidados intensivos como se hubiera esperado, que hubieran estado desbordados.

También podemos decir que nuestros médicos lograron manejar mejor la situación con la información que salió ya de Europa; en ese sentido, tomar una decisión de aperturar inteligentemente pasa por asegurarnos de que la población en su mayoría acepte su responsabilidad y eso pasa por una comunicación efectiva.

Por eso le he dicho a la empresa privada y lo repito hoy: no vamos a dejar a un lado el consejo, el asesoramiento de los especialistas, y también necesitamos para eso, como ya lo dijeron aquí, lo han venido diciendo, que todos nos unamos para producir un cambio de cultura en el hondureño. Como la doctora lo planteó, si la gente sale y sale protegida, sale con la responsabilidad de cuidarse, de cuidar al otro, de cuidar a todo mundo, de cuidar a su familia, creo que ese es un gran comienzo porque, ¿qué pasa si se abre apresuradamente?

Y si, aunque el ministro Madero y ustedes hayan aprobado los protocolos de bioseguridad, y si no se implementan allá, si se nos elevan otra vez los casos, vamos a tener que volver a cerrar y quizás a un alto precio.

Entonces, una posición clara es compromiso de todos los sectores: empresa privada, gobierno, la academia, los especialistas, para hacer una comunicación efectiva y que la gran mayoría de los hondureños sigamos al pie de la letra. Ese es el éxito, es la mejor vacuna, y ahí podremos hacer una apertura inteligente.

P: ¿Para cuándo usted considera que Honduras volverá a la normalidad, señor Presidente?

R: Es una pregunta bien difícil de contestar.

Yo creo que la nueva normalidad pasa por entender que este virus vino para quedarse, como decía el doctor (Mario) Mejía (presidente de la Asociación de Epidemiólogos), ha dicho la doctora (Karla) Pavón (epidemióloga de la Secretaría de Salud) y todos los especialistas.

Eso nos va a producir un nuevo comportamiento para poder manejar bien la situación.

Esta mascarilla debe de ser obligatoria para uno mismo; uno mismo se la tiene que poner.

Dos metros (de separación), aquí todo igual, allá. Así tenemos que andar y las industrias ya puedan manejar el distanciamiento normal, verlo como normal. Me refiero como normal un metro y medio, dos, esa va a ser la nueva normalidad. (EG)