Tomé la decisión de renunciar exactamente el 2013 del cargo porque estaban corrompiendo la institución y estaba secuestrada”.

—¿Está dispuesto a presentarse a donde lo llamen en el momento y que no tienen que andarlo buscando?

“No tienen que andarme buscando yo no soy de los que se andan escondiendo, si me gusta mantener mi perfil, me dedico a mis cosas y yo no voy a andar escondido donde me llamen me presento y si soy llamado y requerido por miembros de la embajada Americana yo me hago presente y me dirijo a donde sea porque no tengo temor a nada”.

“Yo no tengo ninguna vinculación con estos delincuentes, (…) porque un delincuente diga cualquier cosa no es que sea un hecho cierto, si puedo asegurar que no tengo ninguna relación con estos delincuentes jamás he sido amigo de delincuentes ni lo seré”.

“Si yo en su momento tomé la decisión de renunciar del cargo fue y lo reitero y lo repito fue por problemas que tenía en ese entonces con don Arturo Corrales y el presidente de la República de ese entonces Porfirio Lobo Sosa”.

“Daba un paso al frente y no iba a seguir en la institución porque la estaban corrompiendo la institución y estaba secuestrada”.

—¿Entonces no es que fue suspendido de su cargo a través de la Comisión Depuradora, como lo dijo Omar Rivera?

“Le voy a decir algo, perdonando la palabra, Omar Rivera no es más que un jetón que le gusta hablar y denigrar a un montón de miembros de la Policía Nacional, yo renuncié exactamente el 2013, fui designado como agregado de la Policía Nacional ante el gobierno de Colombia a una solicitud personal por asuntos de seguridad”.

“Posteriormente el 2016 en enero fui llamado por el ministro de Seguridad Julián Pacheco, donde me dijo que pidiera mi retiro con una opción a un cargo político y que me iban a dar dos millones de lempiras y yo le dije no tengo porque renunciar porque me faltan años para cumplir con mi servicio”.

“Posteriormente me llama la comisión depuradora para que asista a una reunión cuando la instalan en abril, todo ese tiempo yo seguía en Colombia en abril me llaman a una reunión llego en mayo y me preguntan que les dé más o menos informes de cómo había manejado la Policía Nacional”.

“Porque yo presenté algunas investigaciones generales de todo como estaba la Policía Nacional y la respuesta era que a partir del primero de julio sin ningún motivo porque no tenía ningún cargo dentro de la institución policial, me notifican que me han cancelado porque ya no tengo cabida en la Policía Nacional”.

Es así que ellos mismos mandan un oficio a la Fiscalía del Ministerio Público, sin presentar ningún cargo, le hicieron una persecución yo lo manifesté al abogado Echevarría que no podían estarme persiguiendo porque sentía que me estaban perdiendo en todos los sentidos”.

“Sin causa ni motivo es así como hemos estado en una guerra tanto interna como externa, pero no importa me vuelvo a enfrentar a donde sea porque yo soy de esa condición”.

—¿Le ofrecieron dos millones por renunciar?

Me ofrecieron dos millones y Julián Pacheco lo sabe y que renunciara y que tenía opción a un cargo político, yo le dije que no iba a renunciar porque el acuerdo era que me iban a mandar a Colombia a que cumpliera mi tiempo de servicio y es así como están diciendo que no mientan uno tiene que ser serio y le puedo garantizar…

…’’que un montón de miembros de la Policía Nacional fueron cancelados porque no eran de simpatía para el actual ministro de Seguridad que se lo dije y se lo puedo decir en su cara que preso debería de estar”.

“A raíz de eso a mi se me dejó desprotegido de seguridad porque todos los directores de la Policía Nacional caminan con seguridad personal asignada por la Policía Nacional y por sus cargos asignados y excepto a mi persona por haberme enfrentado al ministro de Seguridad”.

—¿El comunicado habla de ‘’Tony’’ Hernández, excongresista de Honduras, y que tuvo nexos con CC4 hablemos un poco sobre parte de este comunicado?

“Si me están mencionan con el abogado ‘’Tony’’ Hernández si el se dedicó a esa actividad yo no puedo ratificarla la información podría circular, pero relaciones con él jamás las tuve y eso lo puedo decir en cualquier parte del mundo y si el Departamento de Estado tiene esa acusación hay que ir a cualquier parte a defendernos”.

“No puedo estar soportando tanta persecución y denigración y si van a acusar y denigrar a una persona, así como yo sería una acusación injusta y la vamos a enfrentar donde sea”.