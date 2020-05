INFORME ESTRATÉGICO COVID19: De Crisis mundial a oportunidad política local

E S T RA T É GI C O Ma r z o

COVID19: De Crisis mundial a oportunidad política local

Los grandes líderes mundiales se han caracterizado por resolver crisis o salir reforzados de ellas. Ocurrió con Rudolph Giuliani, Alcalde de Nueva York con el 11S; Barack Obama con la captura de Osama Bin Laden; o Juan Manuel Santos con los acuerdos de paz con la guerrilla colombiana, todos tenían un enemigo conocido y previsible al que se puede vencer con la experiencia, la habilidad política o los recursos.

El COVID19 es un enemigo invisible y desconocido. Afecta a toda la humanidad. No distingue entre ricos y pobres. No hay vacuna. Y se han tomado medidas extraordinarias para un momento extraordinario nunca experimentado en el mundo. Los gobernantes en su narrativa utilizan un lenguaje bélico contra “el enemigo” y lo comparan con la III Guerra Mundial. El miedo a lo desconocido es la característica.

Es necesario que el presidente Hernández alimente el miedo para aumentar entre los hondureños la necesidad de encontrar a quien les proteja: La gente tiene la necesidad de un protector en momentos de incertidumbre y de miedo.

El presidente Juan Orlando Hernández debe ser y es el único protector. No hay nadie como él que pueda proteger a los hondureños frente a este enemigo de la humanidad. Ningún país del mundo se encuentra preparado para vencer al virus. La única recomendación es el aislamiento para ganar tiempo y hay que insistir en eso, así como infundir miedo a la población para crear la percepción de la protección.

Solo hay que dar las batallas que se pueden ganar. Ningún líder mundial puede ganar esta guerra. El presidente Hernández debe ganar la batalla de la atención social a las familias con programas de entrega de víveres, proyectando la percepción del presidente protector. Un presidente que cuida y atiende a los que más lo necesitan en el momento más difícil de nuestra historia como país.

La imagen presidencial de protector, si es efectivo en el reparto de víveres, cuando la escasez es lo habitual en este tipo de pandemias, será diferenciadora para la imagen del presidente Hernández para 2021 frente a sus adversarios.

La adquisición de material sanitario se debe concentrar y comunicar en el marco de las recomendaciones de la OMS por el análisis comunicativo en otros países. Las recomendaciones de la OMS es el mejor escudo para justificar la dureza de una pandemia que arrasa a países como España, Italia, Gran Bretaña o Estados Unidos. “Hacemos y cumplimos las recomendaciones de la OMS”.

LOS LIDERES ANTE EL COVID19

El COVID19 ha llegado a otras partes del mundo antes que a Honduras. Aprendamos de los errores y los aciertos de los demás. Los referentes deben ser los países de gobierno de centro derecha. Son los que mejor están manejando esta crisis con medidas justificadas por la OMS y alejadas de las decisiones de los gobiernos de izquierda que pretenden generar credibilidad en el manejo de la crisis y es necesario hacerlo desde antes, con la toma de medidas. Si el número de contagiados aumenta demasiado es fruto de la negligencia de las personas, no por la acción del gobierno. Esta debe ser la estrategia del presidente Hernández, e insistir en las medidas de protección y de aislamiento.

No es antidemocrático, así se ha hecho en otros países, declarar el Estado de Emergencia. Control del orden público por el Ejército. Orden de confinamiento. Y la reducción de los derechos constitucionales. Los grupos de la oposición de países afectados por el COVID19 han mantenido una actitud beligerante cuando no había una respuesta en medios materiales, o falta de transparencia en los datos de contagiados y fallecidos. El gobierno de Honduras no puede fallar en ese rubro, haciendo una comunicación más agresiva en la compra de material y entrega de víveres.

Debe ser el gobierno con sus programas, y los nuevos habilitados, para luchar contra el COVID 19 los que asuman ese protagonismo. Un Gobierno protector, un presidente protector.

Dejará a los líderes de la oposición en clara desventaja. Los equipos de comunicación del gobierno deben trabajar en la narrativa de “ellos y nosotros” con especial dedicación en Redes Sociales por parte de los equipos del partido para ganar la credibilidad que pérdida con la clausura de los trolls. “La oposición son los que no ayudan. Los que se guardan la plata. Los que no ayudan a la gente. Los que no hacen nada. ¿Qué está haciendo usted por la gente? ¿Qué donaciones hace? Una clase política en la oposición que hasta en el peor momento de la historia del país solo quieren que caiga este gobierno en un gesto de irresponsabilidad e incapacidad en el peor momento para el país”.

Este aspecto de la incapacidad y la irresponsabilidad serán dos elementos de ataque de la oposición que se debe usar en su contra. “Los irresponsables y los incapaces son ellos que solo saben destruir y no construir, ninguno hace propuestas”

Frente a un presidente Hernández que sin mencionar a la oposición solo trabaja para el país con la obsesión de protegerlo, suministrando víveres y material sanitario para las familias hondureñas y a los hospitales del país.

LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL COVID-19

La experiencia en otros países y sus consecuencias ha ratificado que la estrategia de comunicación propuesta en informes anteriores es la correcta. La generación de percepciones con sobreinformación por parte del “war room” del gobierno, las propias comparecencias públicas del presidente Hernández y la generación de miedo con “por desgracia, lo peor está por llegar” hace que se mantenga la percepción de que el presidente Hernández sabe lo que ocurre y tiene visión de futuro, frente a unos adversarios ciegos y sordos.

El uso del miedo anunciado, siempre funciona en situaciones de crisis y proyecta la imagen del gobernante para después liderar la reconstrucción, que es inevitable, y será el gran argumento para el proceso electoral de 2021.

La presencia del presidente Hernández en medios de comunicación provocará el efecto proyector pretendido y así invisibilizar a la oposición. El único protagonista debe ser el presidente Hernández y su “war room” de control del COVID19. El presidente Hernández está al mando y es la persona que nos puede sacar de esta crisis.

Mantener la línea comunicativa sobre las infecciones y fallecimientos. Hay que bajar los niveles de los países de la región. Sin la realización de test no se pueden verificar que las muertes son por COVID-19, conseguirlos no es fácil y los niveles de efectividad de los test rápidos es muy bajo, del 30%. Aumentar el número de test y bajar el de víctimas es el objetivo.

Insistir siempre en las medidas recomendadas por la OMS como recomendación general y proyectar la responsabilidad sobre los ciudadanos en el caso de no cumplir las normas. El aumento de contagio solo puede llegar por la desobediencia de la gente.

Los alcaldes juegan un gran papel en especial en las ciudades grandes. Los alcaldes serán los primeros en atender con víveres a los ciudadanos. El control de la información y la llegada de recursos es clave por su repercusión mediática en especial en alcaldes nacionalistas. Atender este aspecto, ya que los alcaldes de la oposición se encuentran invisibilizados.

El formato cadena nacional se debe reducir de forma progresiva. Dejar paso a la información técnica. El presidente Hernández debe mantener sus comparecencias públicas acompañadas de “su war room” y de representantes empresariales y de la sociedad civil.

Esta crisis comienza en la salud y acaba en lo económico. Los empresarios deben estar al lado del presidente Hernández y el presidente al lado de los empresarios. “Juntos podemos comenzar de cero y vencer juntos a esta crisis”, la línea de mensaje.

En abril, el presidente Hernández debe pasar a las visitas de campo para liderar la acción de la pandemia y apoyar con imágenes la “protección de la población” el líder que da ejemplo y es valiente frente a una oposición asustada en sus casas: visita hospitales, centros de entrega de material, hospitales móviles…

LA CUANTENTENA DEBE SER POLITICA, PERO NO EMPRESARIAL

El COVID19 implica que los Estados reduzcan las garantías y las libertades para combatir la pandemia. Esto provoca un efecto multiplicador: “El Estado te cuida y te protege con sus recursos”. Efecto que buscamos para combatir la ausencia de una respuesta sanitaria difícil de solventar ante la situación del sistema de salud de Honduras.

En contra de lo que ocurre en otros países, monopolizar el control de la crisis, aislando al resto de la oposición de las grandes decisiones. La oposición no tiene capacidad de tomar decisiones en estado de alarma, ni dispone de los recursos necesarios para hacerlo. Por tanto, descartar acuerdos globales, pactos o mesas de rescate donde se puedan integrar, ya que les daría protagonismo.

El presidente Hernández debe rodearse de parte de sociedad civil afín y en especial del colectivo médico. Los profesionales de la salud pueden ser muy valorados de esta pandemia y se deben realizar acercamientos a ese colectivo para compartir el esfuerzo.

El colegio médico es opositor, sería bueno buscar niveles de interlocución paralelos. No apoyarán al gobierno, pero al menos evitar la crítica con su silencio moderado. La llegada de los médicos cubanos ha sido la mejor manera de acallar a la presidenta.

Juegan un papel esencial los empresarios. El apoyo de los grandes empresarios del país con el presidente Hernández son los que van a recuperar el país de la crisis generada por el COVID-19.

El efecto económico de esta crisis será tan desbastador como el de salud. Según nuestros estudios y encuestas la gente está muy preocupada por su futuro y en especial por el empleo. La vinculación empresarios- presidente Hernández fortalecerá la imagen del presidente en relación al futuro y no generar alternativa posible a la oposición. Eso fortalece al partido nacional y al presidente Hernández.

No todos los empresarios serán afines, porque muchos se verán perjudicados de esta crisis, pero el gobierno debe prestar especial atención a los influyentes para garantizar el futuro y la ejecución de la estrategia a medio y largo plazo.

LA OPOSICIÓN EN EL COVID-19

Hasta el momento la oposición ha sido silenciada, salvo alguna excepción aislada. Solo son activos en Redes Sociales y sin un mensaje único.

Salvador Nasralla presenta propuestas improvisadas para combatir la pandemia, pero son ideas personales sin sustento profesional ni técnico. Ocurrencias que el mismo declara que comenta con su esposa. Mantiene la línea de contradicciones habitual. En las últimas semanas, está más agresivo en sus mensajes que al inicio de la crisis.

Luis Zelaya está más activo en redes sociales, así como las de su partido. Realiza propuestas y critica al gobierno sobre la gestión de la crisis. Realiza en diferentes videos con iniciativas en materia de salud, económica y agricultura. Hay que mantener la estrategia de invisibilidad en medios de comunicación afines y mantener la línea de ataque en redes sociales.

Manuel Zelaya se encuentra en perfil bajo. Mantiene lo recomendado en el informe anterior. Poca presencia y especifica para hablar de cuestiones del COVID-19 y no hablar de política o decisiones del gobierno. Recomendar continúe en la misma línea con una presencia algo más activa, se debe ver como la verdadera oposición al gobierno y no Salvador Nasralla o Luis Zelaya.

Suyapa Figueroa, presidenta del colegio médico, es la más agresiva en este momento en sus declaraciones. Ha dado un paso al frente en su campaña política aprovechando su condición de doctora y líder de los médicos. Ha hecho públicos los movimientos en la búsqueda de aliados dentro del liberalismo, según recomendamos en anteriores informes.

Detectado un crecimiento en las críticas al gobierno en especial en algunos medios de comunicación como TN5 especialmente críticos con la compra sobrevalorada de material sanitario. Es necesario establecer contacto para bajar la critica por la importancia del medio en el país.

Los medios de comunicación tradicionales de la oposición se encuentran también en bajo perfil de criticas al gobierno salvo por las compras de INVEST-H y COPECO.

Mención especial al “Perro Amarillo” que ha crecido en seguidores y en visualizaciones de sus publicaciones. Se ha convertido en el único medio de oposición fuerte en redes sociales. Mantiene el formato de presentación de pruebas fabricadas. Hay que tomar medidas al respecto.

ACCIONES POLITICAS. ELECCIONES 2021

El rescate del país después del COVID 19 coincidirá en plena campaña de las elecciones internas de los partidos. Honduras estará muy afectado económicamente y los partidos dispondrá de pocos recursos para hacer campaña.

Generar un clima de aplazamiento de las elecciones internas y que los partidos decidan la fórmula de elección de sus candidatos facilitaría las cosas en el Partido Nacional ante el riesgo que supone Nasry Asfura para el oficialismo, según nuestras últimas encuestas. La invisibilidad recomendada en informes anteriores para Asfura se ha cumplido de forma efectiva ya que podría hacer competencia al presidente.

Facilitaría las cosas en LIBRE, donde se impondría Xiomara Castro, la candidata más débil de los precandidatos, y el gobierno mantendría niveles de interlocución con Manuel Zelaya como hasta el momento.

El Partido Liberal sería distinto. Solo la unión de todos los precandidatos podría ganar a Luis Zelaya ya que controla los sellos del partido y cuenta con la mayor fuerza electoral según nuestras encuestas.

Para crear este clima es necesario que diferentes voceros hablen de la propuesta con el argumento de “costo de organización de unas elecciones, con el país devastado por la crisis del COVID19”. Si lo hacen diferentes voceros de los partidos que deben ir a internas, la idea irá ganando fuerza.

Es necesario reforzar jurídicamente esta opción y los aspectos legales de esta propuesta para que tengan el sustento necesario en las instituciones electorales y en el Congreso Nacional. Mauricio Oliva, para cumplir el objetivo, será el ejecutor en el Congreso Nacional del proceso legislativo y la cobertura legal de la propuesta. Oliva, el brazo ejecutor.

La suspensión de las internas abre la posibilidad de evitar la conformación de Alianzas electorales que debilitarían las opciones del partido nacional como nos indican las encuestas.

LAS AMENZAS ACTUALES

Es recomendable en el marco de la pandemia mantener la estrategia jurídica marcada en el caso de TH para ganar tiempo y fortalecer la imagen del presidente como indicamos en los informes anteriores en esta nueva etapa desde enero 2020.

Evitar las imágenes de Ecuador. El ejército debe ser muy proactivo en especial en el interior del país con la preparación de las fosas para aislar a muertos y su control.

La corrupción en las compras de la emergencia. Hemos detectado una gran incidencia en Redes Sociales, en medios de comunicación y en la oposición. Es vital que el presidente Hernández se desmarque y anuncie públicamente la persecución de la corrupción. En estos casos alguien debe pagar para no alimentar la percepción de impunidad.