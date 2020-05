¿Limpiar la compra del super no es necesario?

¿Cómo se hizo el estudio?

Se compraron 66 productos alimenticios diferentes durante la última semana del mes de abril, en 10 supermercados de 8 cadenas de distribución diferentes de las principales marcas. Para mayor rigurosidad, se adquirieron en 4 ciudades españolas distintas y distantes: Madrid, Barcelona, Vitoria y La Coruña.

Los productos, según la OCU, eran «de diferentes marcas de harina, chocolate en tableta, bolsa de patatas fritas, barra de pan, cerveza en lata, manzanas a granel, paquete de yogures, ensalada envasada, tortilla de patatas, carne en barqueta, salmón ahumado, e incluimos papel higiénico.

La muestra responde a productos que han experimentado un incremento de la demanda durante el confinamiento y que se venden utilizando diferentes tipos de envases (cartón, plástico, poliestireno, aluminio, etc.) y con diferentes formas, algunos de difícil limpieza (bolsa de patatas, bolsa de ensalada, barra de pan, etc.).

Los resultados

El laboratorio practicó pruebas PCR en toda la superficie de los alimentos y no encontró ningún producto infectado. «No se ha detectado material genético de la COVID-19 en ninguna de las muestras del estudio. Evidentemente es solo una foto que hemos querido hacer para tener una idea de la situación de los envases de alimentos», advierte la OCU. Los análisis de PCR son seguros ya que «aunque el virus se encuentre inactivo porque haya pasado mucho tiempo, la PCR siempre lo va a detectar».

El virus no se contagia por ingestión

Un estudio publicado por la Food Safety Science & Research Centre de Nueva Zelanda, revela que el coronavirus no puede crecer en los alimentos, necesita un huésped para crecer (persona o animal) y las técnicas habituales de cocinado inactivan al virus. Esto significa que la forma de contagiarse es por aspiración y no por ingestión, hasta la fecha no se conoce ningún contagio por esta vía. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)recomienda eliminar los envases exteriores de cartón, y cuando no sea posible, limpiarlos con agua y jabón, intentando evitar la lejía o el alcohol, ya que muchos envases son porosos.