Arabia Saudí : latigazos seguirán aplicándose en delitos como el adulterio y el consumo de alcohol.

Los latigazos seguirán aplicándose en delitos como el adulterio, el atentado al honor, el consumo de alcohol o la intoxicación pública.

«No han acabado con la flagelación. Solo han limitado su uso a los casos de ‘hudud’, aquellos que son mencionados en el Corán y los hadices (hechos y dichos del profeta Mahoma) como la intoxicación pública, el adulterio o la difamación del honor de alguien», señala a EL MUNDO Ali al Ahmed, un activista saudí exiliado en Estados Unidos. Los «hudud» son, en la jurisprudencia islámica, los castigos por exceder los límites impuestos por Dios. Los delitos son las relaciones fuera del matrimonio o fornicación (ziná), la apostasía, el asesinato, el robo, la rebelión, la embriaguez y el bandidaje.

«Esta orden solo afecta a los casos de ‘tazir’ y no a los ‘hudud’. Una persona seguirá siendo azotada por tener relaciones sexuales no permitidas, cometer ‘qath’ (acusar a alguien de algo relacionado con el honor) o probablemente por consumir alcohol», recalca el experto Hasan Hasan. «Cosas como consumir drogas o quebrar el ayuno en público durante el ramadán pueden ser castigadas ahora con multas y penas de privación de libertad. Es un buen paso pero no es tan revolucionario como suena», advierte.

«Estas modificaciones deberían ser simplemente un punto de partida para una revisión completa y transparente del sistema judicial de Arabia Saudí», indica Michael Page, subdirector de Human Rights Watch en Oriente Próximo, que reclama «la suspensión de todas las flagelaciones sin excepción».