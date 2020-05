Nicolás Maduro acusa a Colombia de «contaminar» a Venezuela con autobuses llenos de venezolanos infectados..

Nicolás Maduro ha ido hoy más allá de sus propios límites al acusar a Colombia de «contaminar» a Venezuela con autobuses llenos de gente infectada. «De un momento a otro empezaron a montar (a los emigrantes venezolanos) en autobuses, les dieron unas bolsitas con unos pancitos, ellos salieron sanos. Presumen que les contaminaron en los autobuses. Alerto a todos de la maldad, de la perversidad», acusó el «hijo de Chávez» en una de sus habituales comparecencias televisivas.

«Hemos decretado el cordón sanitario estricto porque no vamos a permitir que el desbordamiento de casos en Brasil y Colombia y la maldad de Duque contaminen a Venezuela», subrayó el «presidente pueblo».

Maduro también demostró su enojo tras conocer que cuatro médicos resultaron contagiados por el virus, «porque están los protocolos de seguridad y hay equipos suficientes. No hay explicación de porqué se contaminan. No acepto este tipo de debilidades en la disciplina, se debe velar por cada trabajador sanitario. Están los guantes, tapabocas, lentes».

El diputado José Manuel Olivares, oncólogo de profesión, respondió de inmediato al jefe revolucionario: «Nosotros sí sabemos porqué. Porque no hay equipos de bioseguridad, porque no hay agua ni jabón en los hospitales, porque las pruebas tardan demasiados días y no se sabe a tiempo quién está contagiado y quién no».