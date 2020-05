Proyecto de construcción de dos hospitales en el Departamento de Cortes

25-05-2020

Tegucigalpa, Honduras .- Ante la preocupante realidad que vive el país, el diputado Walter Romero del Partido Liberal de Honduras a presentado en el Congreso Nacional (CN) un proyecto de ley de ayuda integral para la salud de la población del Departamento de Cortes, este proyecto incluye la construcción de dos (2) Mega Hospitales para evitar el despilfarro de recursos en carpas improvisadas que no han dado respuesta. El exceso de la demanda de atención medica que tiene el Hospital Mario Catarino Rivas, hace muy difícil y de baja calidad la prestación del servicio medico a los pacientes, ya que el Hospital no cuenta con la suficiente capacidad administrativa, operativa y medica para atender a todos los pacientes que llegan de los diferentes departamentos de la zona noroccidental, por otro lado se debe dar buen uso a los mas de 3,000 millones de dolares aprobados en el Congreso Nacional para financiar la pandemia , establecer un estricto control y transparencia, urge aprobar este decreto, los dos (2) mega hospitales serian construido, uno en la ciudad de San Pedro Sula, y el otro en el cono sur del departamento en la ciudad de Santa Cruz de Yojoa, en buena hora para los habitantes de todo el departamento de Cortes. Puntualizo Romero.

PROYECTO DE DECRETO

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) HOSPITALES GENERALES, UNO PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL OTRO HOSPITAL PARA EL CONO SUR, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

La persona humana es el fin supremo del Estado por lo que debe protegérsele a fin de garantizarle las mejores condiciones para su desarrollo integral, es asimismo su obligación valorarle por su condición humana de igualdad, pero también en su aporte individual y extraordinario a la sociedad.

Es obligación del Estado brindar protección a todos sus ciudadanos, cuando se vulneren sus derechos, los que consignan en la Constitución de la República y demás leyes. En nuestra constitución en el artículo 68. Garantiza la integridad física, psíquica y moral de todas las personas.

El Departamento de Cortés esta conformado por doce (12) Municipios de los cuales los municipios: San Pedro Sula, la Lima, San Manuel, Villanueva, San Cruz de Yojoa, San Antonio de Yojoa, Pimienta, Potrerillos, en conjunto aportan aproximadamente el 50% de la población económicamente activa del departamento, cuyos habitantes se encuentran en un nivel de desarrollo humano de 0.58. Siendo el Municipio de San Pedro Sula a más de 44 kilómetros el único que cuenta con un Hospital de Especialidades por la complejidad de patologías y traumas que se tratan. Las largas distancias limitan el acceso a la salud a lo que tienen derecho los habitantes de los municipios del norte del departamento de Cortés y los que les permitirán tener una mejor calidad de vida.

La mayoría de los servicios de salud con los que cuentan los habitantes de los estos municipios son proporcionados por centros de salud locales o pequeñas clínicas manejadas por la Secretaría de Salud o por las Corporaciones Municipales en sus respectivos municipios. Estos centros, ofrecen atención médica secundaria, cuidados básicos de la salud y primeros auxilios en su mayoría son atendidos por enfermeras o médicos generales. No cuentan con médicos especialistas ni mucho menos con los insumos médicos necesarios para tratar una enfermedad grave o de emergencia. En el caso particular, el municipio de Puerto Cortés con una población cercana a los 200,000 mil habitantes cuenta con un Hospital Básico Tipo I, con nivel de complejidad (MNS) 4. Y que brinda las siguientes atenciones: medicina interna, pediatría, neonatología, ginecología, cirugía general, ortopedia y traumatología.

Actualmente las enfermedades, atenciones de emergencia y servicios médicos especializados son atendidas en el Hospital de Especialidades Mario Catarino Rivas (fundado en 1990), en la ciudad de San Pedro Sula. Este Hospital brinda atención médica a una población aproximada de más de 3.5 millones de habitantes que son referidos de los departamentos de la zona noroccidental del país, por lo cual tiene la denominación de Hospital Regional, Tipo III, Nivel de Complejidad (MNS) 6. Los pacientes referidos al Hospital Mario Catarino Rivas son personas que padecen alguna patología clínica, enfermedad o daños a la salud cuya atención no se puede brindar en los centros de atención médica de su comunidad, porque superan su capacidad de respuesta, tanto en la parte operativa como de personal calificado para brindar la atención.

El exceso de la demanda de atención medica que tiene el Hospital Mario Catarino Rivas, hace muy difícil y de baja calidad el servicio de prestaciones médicas a los pacientes, ya que el Hospital no cuenta con la suficiente capacidad administrativa, operativa y médica para atender a todos los pacientes que llegan de los diferentes departamentos de la zona noroccidental.

El buen funcionamiento de los sistemas de salud mejora la salud de la población, proporcionan protección social, responden a las expectativas legítimas de los ciudadanos, contribuyen al crecimiento económico y sustentan la cobertura universal. Actualmente el sistema de salud atraviesa dificultades debido a su limitada capacidad para contribuir a reducir la brecha de la inaceptable situación de exclusión en salud. La rectoría débil, la escasa capacidad de gestión del sistema y la administración de los recursos humanos con rigideces dificultan agilizar la gestión para aumentar el acceso a la población general a los servicios de salud; todo esto se traduce a la crisis actual en el sector salud. El sistema de salud de Honduras se caracteriza por ser fragmentado y tener problemas de coordinación y articulación entre instituciones y unidades de servicios; lo que conlleva la duplicidad de actividades, esfuerzos y recursos, entre otros aspectos. Para situar el papel del estado en el sistema de salud la Constitución de la República en el artículo 145 decreta que: “se reconoce el derecho a la protección de la salud, el deber de todos a participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas…” y en el artículo 129 establece el derecho a la estabilidad laboral. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el desempeño de los sistemas nacionales de salud Honduras ocupa la posición 131 de 191 países. La importancia de contextualizar el rol del Estado en el sistema de salud radica en que sólo 2.9% de la población está cubierta por seguros privados.

El sistema de salud hondureño en las tres décadas posteriores al año 1982, ha tenido leves reformas, pero continúan utilizando el mismo modelo de salud y protección social de hace más de 50 años. En los últimos años se ha discutido la reforma del sector salud en Honduras y debido a crisis sanitarias, un colapso de los centros asistenciales y una severa crisis financiera por casos de corrupción e impunidad se ha acelerado el proceso.

Figura 1: Sistema vigente de salud en Honduras.

Organización, infraestructura y tecnologías

La infraestructura hospitalaria y de los centros de salud es deficiente, los servicios no son de la calidad y cobertura requeridas. Algunos centros públicos datan de principios del siglo pasado y requieren fuertes inversiones en infraestructura y equipo para proporcionar los servicios en condiciones óptimas y exentas de riesgo. El mantenimiento ha sido escaso y ha motivado el constante deterioro, tanto de la infraestructura como del equipo.

El propósito y objetivo de esta iniciativa es la de ordenar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud realizar un estudio de factibilidad técnico y presupuestario para la construcción de un Hospital General con las especificaciones siguientes: Hospital categoría 2, con un Nivel de Complejidad (MNS) 7, tipo 4, en la ciudad de San Pedro Sula en el departamento de Cortés.

Así como también ordenar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud realizar un estudio de factibilidad técnico y presupuestario para la construcción de un Hospital General con las especificaciones siguientes: categoría 2, con un Nivel de Complejidad (MNS) 4, tipo 2, en la ciudad de Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés.

Lo que implica la construcción de infraestructura, equiparlo y contratar personal de la salud y brindar las atenciones médicas adicionales tales como: urología, oftalmología, rehabilitación, ORL, dermatología, incluyendo atenciones de especialidades y subespecialidades. Y se brinde atención médica inmediata a pacientes que lo necesiten de emergencia, esto sería la respuesta de muchos compatriotas que viven en municipios vecinos que necesitan urgentemente un centro médico cercano a ellos, situación que se vuelve urgente ya que los hospitales de San Pedro Sula y otras ciudades del departamento, están colapsados y su capacidad actual no permite la atención inmediata y de calidad.

En atención a las consideraciones que he expresado, como representante de los ciudadanos del departamento de Cortés, amparándome en la prerrogativa de ley que me otorga la Constitución de Honduras, me permito presentar a la consideración de este Pleno, iniciativa de decreto en el sentido de que se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud para el REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS HOSPITALES, UNO PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL OTRO HOSPITAL PARA EL CONO SUR DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Iniciativa que considero de mucha importancia para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento de Cortés, y comunidades vecinas del departamento .

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 21 del mes de Mayo del dos mil veinte (2020).

POR TANTO,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud realizar un estudio de factibilidad técnico y presupuestario para la construcción de un Hospital General con las especificaciones siguientes: Hospital categoría 2, con un Nivel de Complejidad (MNS) 7, tipo 4, en la ciudad de San Pedro Sula en el departamento de Cortés.

ARTÍCULO 2.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud realizar un estudio de factibilidad técnico y presupuestario para la construcción de un Hospital General con las especificaciones siguientes: categoría 2, con un Nivel de Complejidad (MNS) 4, tipo 2, en el cono sur del departamento de Cortés.

ARTÍCULO 3.- El presente Decreto entrara en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el salón de sesiones del Soberano Congreso nacional de la República a los 21 días del mes de Mayo del 2020.