Sin reactivación económica no habrá forma de pagar el “catorceavo”.

El pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) el 30 del próximo mes está en veremos, debido a la parálisis económica que tiene descapitalizadas a las Mipymes y demás empresas afirman representantes empresariales.

Tampoco se podrá hacer frente a otros compromisos como el décimo cuarto mes de salario o “catorceavo” a los trabajadores, ni los pagos por servicios públicos lamentó ayer la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

“No es que la gente no lo quiera pagar, es que no va a tener el efectivo para hacerlo”, manifestó el director ejecutivo de la gremial, Rafael Enrique Medina. El gobierno otorgó a las Mipymes una prórroga de tres meses que terminan el próximo mes, pero durante todo este tiempo, “la enorme mayoría de las empresas no han operado ni un día”, dijo.

“La situación sigue siendo la misma, no hay facturación, no hay recuperación de cuentas por cobrar, no hay actividad comercial. Las empresas no van a poder pagar, sobre todo, recordemos que el 30 de junio es la fecha de las Mipymes” de pagar el ISR.

En relación al décimo cuarto mes de salario, manifestó que no es conveniente “poner a un empresario en la disyuntiva de qué pagar. Ayudémosle”. En ese orden de ideas, dijo que se necesita “una prórroga” en los pagos de impuestos “y no ponerle presión a una empresa en este momento de decidir que pagar; el décimo cuarto mes o el pago de impuestos”.

“Debemos de ser sinceros también; algunos no van a poder pagar ninguno de ambos” compromisos. En relación a las prórrogas Medina comentó que por ahora convendría hacerlo en abonos.

Las últimas horas son decisivas para reactivar la economía, afirmó aparte, el presidente de la CCIT, José Luis Rivera, al tiempo de considerar que “es importantísimo regresar a trabajar” el próximo mes.

No obstante, dijo que se debe ponderar el tema de la salud y temor de contagio del virus. “La fecha tentativa es el primero de junio, pero todavía se está trabajando en las mesas, hay elementos que afinar como los registros, los tiempos, las zonas, es un trabajo duro”.

Rivera consideró, además, que después de 73 días de pandemia y paralización “la economía ya está colapsada en muchos aspectos; hay un 80 por ciento de las familias afectadas”. Mencionó que la reactivación económica no solo es tema de los empresarios, sino también, de “los trabajadores que ya necesitan regresar a sus actividades y obtener un ingreso”.