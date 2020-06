En Honduras familiares y organismos de derechos humanos estan preocupados que reclusos se contagien con COVID-19

La presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, manifestó su preocupación por los familiares recluidos y confirmó que hay reclusos enfermos con fiebre, dolor de cabeza y malestar en el cuerpo.

No sabemos de qué es, si es de dengue o de gripe porque en las cercanías del centro penal, me comentaba el director, hay nubes de zancudos que no han pedido controlar”, afirmó.

“Hay varios privados de libertad que están presentando sintomatologías de fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo fuerte y no se sabe qué es lo que está pasando, los reos que están enfermos por lo que es urgente una intervención en ese centro penal y se le practiquen las pruebas PCR a los internos de todos los módulos de esa cárcel, ya que es posible que reclusos estén infectados”, señaló.

Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, manifestó su temor por un contagio masivo no solo en la Penitenciaría Nacional de varones, sino que también en la cárcel de mujeres, de Támara.

Mensaje del presidente Nayib Bukele para los presos que temen contagiarse

#Asesinos dicen que tienen #Miedo a contagiarse con la #Enfermedad del COVID-19 en las cárceles ?..Bueno, “amiguitos” miedo tenía esa Abuelita que arrastraste tres cuadras para Quitarle su jubilación, miedo tenía ese Jovencito que se dirigió a estudiar y que tú le metiste un Plomazo para robarle sus zapatillas, miedo tenía esa Jovencita a la que Violaste y miedo tenía ese Hombre que Mataste por robarle sus pertenencias; y ahora salen Acá con huevadas, no, amigo; Quieren y Reclaman el derecho de los Presos, pero nunca el derecho de las Víctimas, Prenden fuego a colchones y después reclaman cosas nuevas.- Están pagando, hiciste mal las cosas. Y, bueno, amigo es la ley de la vida. Así como tuviste los Huevos para apuntar, matar y violar a una persona, hubieras tenido los huevos para salir a las seis de la mañana a buscar Chamba.