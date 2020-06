Cómo es ser negro en Rusia

El movimiento Black Lives Matters y las protestas antirracistas no han tenido tanto eco en Rusia como en otros países, pero eso no quiere decir que la discriminación no sea allí una realidad cotidiana para muchos.

Recientemente, el video de un taxista negándose llevar a un hombre negro en su vehículo llamó la atención en las redes sociales de Rusia.

En su video, publicado en redes sociales, se puede escuchar al taxista decir: «Si no me gusta una persona, no la recojo. Es mi automóvil».

«Una vez, el año pasado, no me dejaron entrar a un café. El guardia de seguridad me dijo, ‘Usted no puede entrar porque la última vez que africanos vinieron empezaron una pelea’. ¿Eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté. Pero no me dejó entrar. Hasta llamó al gerente y me dijeron que no me permitían entrar».

Roy asegura que nunca ha visto a un policía golpear a una persona negra en Rusia» y «nunca he tenido problemas con la policía aquí».