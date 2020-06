Poder Ejecutivo pedirá al Congreso Nacional reformas al nuevo Código Penal

En los tuits de anoche, Ebal Díaz escribió: El Código Penal no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, no obstante, pedimos oportunamente al Congreso Nacional reformas en temas relacionados con el crimen organizado, y lucha contra la violencia las que no fueron consideradas.

Creemos que no es conveniente la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal en momentos en que el país sufre una de las más grandes pandemias de su historia.

Con relación al nuevo Código Penal el Poder Ejecutivo estará enviando en las próximas horas una comunicación formal al Congreso Nacional pidiendo que se derogue totalmente el mismo o en su caso se hagan reformas profundas socializadas con todos los sectores.