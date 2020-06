Hospital El Tórax, Sinager, “no nos ha dado absolutamente nada”.

La presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), doctora Suyapa Sosa, reiteró que ya no hay espacio para un solo paciente más de COVID-19, en ese centro asistencial de la capital hondureña.

En ese sentido, lo que las autoridades de ese centro asistencial habían pedido que se les dotara de mayor personal, a fin de brindar una mejor atención a los pacientes, algo que “hasta este momento ha sido prácticamente imposible en relación a la cantidad que se necesita”.

Añadió que un problema es que las autoridades del hospital no saben si ese personal está contagiado con el coronavirus y en este momento hay 44 empleados incapacitados del personal de enfermería las que se han infectado con el COVID-19.

Precisó que hay otro factor de importancia a tomar en cuenta es que tampoco se cuenta con los insumos de laboratorio para estar haciendo las pruebas a los pacientes y no se tiene al 100 por ciento todavía el tomógrafo funcionando y si bien es cierto, el titular de Copeco, Carlos Cordero, ha hecho muchísimo esfuerzo en conseguir los repuestos, probablemente hasta la próxima semana se va a comenzar a trabajar.

Insistió en que “si usted tiene más pacientes, necesita de mayor personal, mayor cantidad de medicamentos, mayor equipo de bioseguridad; qué pasa con los medicamentos, si nosotros vamos a tener los pacientes más graves, usted cree que vamos a estar sin los medicamentos más graves, incluso el día ayer casi tuvimos que pelearnos para que nos estuvieran dando uno de los medicamentos que es vital para los pacientes más graves y nos están diciendo que no nos lo van a seguir dando”.

A su criterio, la profesional mantiene su postura que en el Hospital del Tórax caben 100 camas más, aunque sea colocándolas en los pasillos, pero se van a ir a morir ahí adentro porque “eso es lo que quiere el gobierno, porque no le interesa que usted le de atención a un paciente, lo que quiere es quitar su responsabilidad de que no mueran en las calles y eso no puede ser, los médicos no podemos ser partícipes de hacerle el trabajo al gobierno, ellos han fallado, ellos que den la cara”.

Continuó que el personal de salud ha hecho hasta lo imposible para atender a los pacientes aún exponiéndose a ser contagiados como ha ocurrido con mucha gente. El personal médico no tiene la culpa de que no cuenten con los insumos, porque la gente que maneja el presupuesto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), “no nos ha dado absolutamente nada”.