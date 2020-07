«Personas en toldos y carpas, no están siendo atendidas como seres humanos».

Hay miedo, hay que reconocer que hay miedo, pero al miedo que debemos llamarnos todos es al miedo de no hacer las cosas de manera coherente, a cuando nuestras palabras no van de acuerdo a nuestras acciones, miedo debemos tener los hondureños cuando teniendo la capacidad de ser seres humanos, que piensan primero en el otro antes que en su propia soberbia, en su propio egoísmo, entonces no estamos caminando hacia ser realmente una nación que responda a lo básico que es la persona humana”.

Esto de la pandemia era una oportunidad para que los funcionarios públicos se reivindicaran frente a una población que les exige y les seguirá exigiendo que cumplan con su tarea para la cual fueron colocados, y lamentablemente lo que estamos viendo es todo lo contrario”.

Cuatro sacerdotes contagios

Hay tres sacerdotes en La Ceiba que fueron positivos de COVID, que son de la Catedral San Isidro dos están hospitalizados y el otro está asintomático en su casa. “Estos son los cuatro de los que tenemos noticias y se ha hecho público para que la población oren por ellos, no hay ninguna cosa secreta en esto”.