La reapertura del turismo aún no arranca, pero ya estan preparados en Tela.

La reapertura del turismo aún no arranca en Tela. Muchos hoteleros esperaban que llegaran personas o familias para disfrutar de un fin de semana en las playas paradisíacas, pero durante el fin de semana estuvieron totalmente vacías.

Geovanny Bardales, dueño del hotel “César mariscos”, ubicado a la orilla de la playa, dijo que ya están preparados con todas las medidas de bioseguridad y personal especializado para atender al turista en esta ciudad.

Bardales agregó que han tenido muchas pérdidas. “Hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para no despedir al personal, he absorbido los gastos pagando, aunque no todo el pago a los empleados, al menos un pago simbólico, ya que tenemos cinco meses inactivos, estamos esperando esta reapertura del turismo”, señaló.

De igual manera se expresó Belin Rosa, dueño del hotel Puerto Rico, quien afirmó que “tenemos implementadas ya las medidas de bioseguridad para atender al turista, estamos listos para atender a los turistas” .

En el sector del Deck, ayer domingo, los negocios ubicados a la orilla de la playa estabas vacíos. Los bancos abrieron sábado y domingo de 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. (RL)