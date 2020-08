En las primarias habrá lector de huellas, para que una persona no ejerza 2 veces.

El presidente de la Comisión Electoral del Congreso Nacional, Mario Segura, reveló que, en las próximas elecciones primarias a celebrarse el 14 de marzo del 2021, se podrá votar con la vieja y nueva tarjeta de identidad.

En el Congreso Nacional no se logró introducir el dictamen de la nueva Ley Electoral al pleno, debido a que los miembros de la comisión del Partido Libertad y Refundación (Libre), no llegaron a la cita y no firmaron la iniciativa, debido a ello se anunció que hasta la próxima semana se iniciaría su discusión. No obstante, al parecer todo se ha superado.

“Los consensos que se han logrado son los relacionados con el problema que hemos tenido con el Censo Nacional Electoral, sabemos que por las circunstancias que está atravesando el país ha sido difícil al Registro Nacional de las Personas (RNP) en tratar de enlistar a todo el pueblo hondureño que están solicitando su nueva tarjeta de identidad”, afirmó.