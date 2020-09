Declaran ha lugar el recurso de casación, y ordenan repetir juicio que dejaba absueltos a Mario Zelaya y a Ramón Berttety.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró nula la sentencia absolutoria a favor del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Roberto Zelaya Rojas y al exgerente financiero José Ramón Berttety Osorio y manda a repetir el juicio oral y público con un tribunal diferente al que dictó la sentencia anterior.

En esta causa ambos fueron acusados por los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios por supuestas retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de más de 269 millones de lempiras, mismas que no hicieron efectivo entre abril de 2013 a enero de 2014.

En esa ocasión, el fallo judicial, la juez detalló que el Ministerio Público (MP), no probó el ilícito de malversación de caudales públicos, ya que no acreditó dónde estaban los millones que supuestamente se habían acreditado los exfuncionarios y tampoco acreditó el delito de violación a los deberes de los funcionarios públicos, ya que por deudas no se puede mantener en prisión a los imputados, esto le compete al juzgado Civil imponer multas y recargos.

Las juezas de la sala V del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad de votos absolvieron a ambos por ambos delitos y la misma se dictó en fecha 29 de mayo del 2017, pero ahora con la decisión tomada por los magistrados de la sala Penal esta determinación queda nula.

De acuerdo a lo que detalla el fallo la sala declara ha lugar el motivo único del recurso de casación por quebrantamiento de forma, presentado por el Ministerio Público.