JOH : “Ya no voy a ser candidato”. Ya les gané, a uno de ellos ni su mama voto por el, el otro su perfil es para eventos sociales.

“Yo ya no voy a ser candidato, a la oposición le digo que se tome un té de valeriana”, dijo el Presidente Juan Orlando Hernández, luego de realizar un recorrido por las instalaciones del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), para supervisar la reserva estratégica de frijol rojo y maíz.

En conferencia de prensa, Hernández fue consultado sobre sus aspiraciones políticas y reiteró que él no tiene intenciones de participar por un periodo más como candidato presidencial por el Partido Nacional.

El titular del Ejecutivo expresó: «Ya no se pongan tan nerviosos, ya no seré candidato, a todos les mando una cajita de té de valeriana para que se calmen, decirles que se van a enfrentar con otro candidato, no conmigo”.

Adelantó que la oposición política “se va a enfrentar a otros candidatos, ya no conmigo. Ya les gané cuando se fueron solos como partido; después me echaron la vaca (alianza) y les volví a ganar. Como decimos en mi pueblo, como quieran quiero y como se pongan puedo. Así fue el resultado”.

Hernández señaló que el Partido Nacional cuenta con una nueva generación y reiteró que “yo no seré candidato; están tan preocupados que mencionan ese tema una y otra vez, pero yo más creo que es una forma de hacer una campaña porque al final no tienen propuestas. No los he visto en esta pandemia”.

“Uno de ellos heredó un partido de más de un siglo de formación y fuerte, pero lo convirtió en mil pedazos y ni el voto de la mamá creo que consiguió”, recordó.

“Al otro, que estaba acostumbrado a todos esos eventos televisados y que es muy bueno para la parte social, pero lo engañaron los camaradas, ( sus miles de perfiles falsos de facebook) lo llevaron a decir que en Corea del Norte no hay dictadura y que el régimen de Venezuela era bueno”, añadió.

“Y después”, indicó Hernández, “se vino de regreso y así se fue bandeando de un lado a otro, al final lo terminaron engañando, y otros que siempre están pensando de nutrirse de cualquier barbaridad”.

“Y como creen que la gente no es inteligente, por eso siguen perdiendo las elecciones. Y lo más seguro las van a perder, porque durante esta pandemia no los he visto y ni los he escuchado proponer nada que los identifique con la necesidad del pueblo hondureño; no los he visto pensando y analizando cómo proponer reinventar la economía de Honduras, la parte social de Honduras, están totalmente desconectados», subrayó.