Lo mejor del primer debate electoral entre Trump y Biden

El primer debate electoral de la campaña de 2020 en Estados Unidos , a lo largo de 90 minutos, apenas se han expuesto políticas: los candidatos han abordado la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, la justicia racial, la sanidad o la economía, entre otros asuntos, pero en lugar de un diálogo político, el caos se ha apoderado de la noche.

El primero de los tres debates de las elecciones, celebrado en la Universidad Case Western Rerserve de Cleveland (Ohio), ha puesto de manifiesto la profunda polarización política que atraviesa el país: los candidatos apenas son capaces de aparcar su batalla política para dialogar sobre medidas sin recurrir a la tensión y a los reproches, una estrategia que ha desembocado en el debate presidencial más desordenado en años.

Reproches sobre el coronavirus

Dividida en seis bloques, la noche ha comenzado con el reciente nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett para magistrada del Tribunal Supremo, el presidente ha defendido que está en su derecho de designar a los magistrados en una Corte Suprema dominada por el conservadurismo, pero la conversación se ha desviado inmediatamente hacia la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus.

El impacto de la COVID-19 en el país más afectado del mundo -más de siete millones de contagios y más de 205.00 muertos- ha provocado los primeros enfrentamientos por el modelo sanitario. El presidente ha defendido su gestión y ha asegurado que sus asesores creen que el uso de mascarillas es contraproducente mientras se burlaba de las apariciones de su rival , al decir a Biden tu no usas una mascarilla, tu usas una mascara, quítate esa mascara.

El demócrata, por su parte, le ha acusado de mentir y no haber hecho nada: «Todavía no tiene un plan[…] Por cierto, a lo mejor se podrían inyectar lejía en el brazo», ha espetado. La respuesta del presidente Trump: «Jamás podrías haber hecho ese trabajo, no lo llevas en la sangre. No hay nada inteligente en ti, Joe Biden».