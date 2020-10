¿Cuándo son las próximas elecciones en EEUU ?

La elección presidencial en Estados Unidos se celebra siempre «el primer martes después del primer lunes de noviembre» -una fecha elegida en el año 1845 por el Congreso- lo que este 2020 sitúa el día de las elecciones en el martes 3 de noviembre.

La elección de la fecha pues responde a la lógica de la epoca: en noviembre ya habían finalizado las cosechas, las carretera no estaban heladas y facilitaban el transporte. El hecho de que fueran en martes facilitaba que los electores no tuvieran que viajar en fin de semana. Las campañas para promover el cambio del día de la votación no han tenido éxito hasta ahora.