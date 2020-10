Migrante se fue en busca de un sueño, lo que encontró fue terrible.

El padre del joven migrante hondureño on Félix Lara quien relató como fue que su hijo, Félix Enrique Lara Maldonado (17), tomó la decisión de viajar de forma ilegal a los Estados Unidos.

‘El amigo de mi hijo le dijo estate vivo a irte, te vengo a decir y nos vamos, entonces yo le dije a él, tené cuidado, déjalo que se vaya y él me dijo que no, que se tenía que ir, era bien aventado y se decidió por irse, yo no creí que ese muchacho iba a tener el valor de irse así en ese camino, era muy joven y muy decidido, pero en la noche se fue con otros más’.

El anciano agregó que la infausta noticia llegó de parte de sus vecinos y parientes del amigo de su hijo.

‘A mi me llamaron los hermanos del que se fue con él, casi vivimos cerca y me dijeron miré le tenemos una noticia grave y desde que me dijeron eso yo tanteé que se había muerto el muchacho’, apuntó.

‘No pude hacer nada, yo le expliqué que no era fácil pero no me hizo caso’, señaló el hombre con su rostro desencajado y exteriorizó que su esposa se encuentra destrozada.

‘No se controla, mi señora lo que más está sin llorar son cinco minutos’, expresó.

El doliente aconsejó a los padres de familia hablar con sus hijos, quienes muchas veces no hacen caso de lo que les aconsejan y fracasan por cumplir sus impulsos.