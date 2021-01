Dip. Walter Romero: No tiene sentido aprobar una ley electoral que no tiene cambios profundos.

30-01-2021

En los próximos días se continuará la discusión de la nueva ley electoral, en ese sentido entrevistamos al diputado liberal por Cortes, Walter Romero para saber su opinión respecto a los acuerdos para aprobar la nueva ley electoral en su totalidad.

Los partidos tiene sus propios enfoques sobre algunas determinación importantes de fondo de la ley electoral, sin embargo vamos a impulsar hasta el último minuto las ideas por ejemplo: de la segunda vuelta, de la construcción de las mesas electorales receptoras para que haya verdadera transparencia de los procesos electorales, y de otros asuntos vitales para que la ley no sea solo maquillaje sino que sea convierta en una reforma profunda, evidentemente si no hay acuerdo, no tendría sentido aprobar una ley que no tiene cambios profundos para el sistema electoral hondureño, comento el Diputado Romero.