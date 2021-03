NO MAS CORRUPCION EN HONDURAS, este 14 de marzo el pueblo estará en Revolucion.

Pero contrariamente, La Corrupción en La Administración Pública ha sido una fuente inagotable de formación de capitales privados, donde Políticos, Militares, Burócratas, Empresarios , funcionarios, hasta empleados de bajo perfil , han participado impunemente en este festín del erario público.

Estos ladrones de la hacienda pública son la peor especie de delincuentes, porque como consecuencia de su acción delictiva se cancelan los proyectos de desarrollo económico y social del país.

Esto imposibilita que los Hondureños de más bajos recursos puedan tener acceso a los servicios de salud, vivienda y educación.

Condenan a miles de Hondureños al desempleo.

Afecta la inversión.

La corrupción desaparece los fondos que podrían haber sido destinados para construcción de Hospitales, Escuelas, Viviendas.

Incrementan el desempleo porque reducen la posibilidad de inversión de la pequeña y mediana empresa, disminuyendo las posibilidades de acceder a préstamos a largo plazo y de baja tasa de interés, porque no existe liquidez de fondos para inversión.

Esos fondos producto de la corrupción, pueden estar en bienes Raíces, o en cuentas bancarias, ya sea en el país o en extranjero, hoy en día ese delincuente es un respetable señor tal.

Cabe hacer una pregunta, ¿son los sistemas corruptos o las personas?

Las personas son las corruptas, son las personas las que crean los mecanismos que promueven, estructuran , crean y permiten los mecanismos para beneficiarse con la corrupción de esos sistemas.

Si sabes anticipadamente que un político es corrupto , y que ese político corromperá los sistemas para beneficiarse, ¿por qué votas por él y lo conviertes en jefe de la banda?, si lo haces no tienes derecho a quejarte, no todos los políticos son ladrones, no permitas que un ladrón entre o siga en la política, tú decides eso con tu voto.

Esta vez ganara «La Revolucion de la esperanza» juntos le vamos a ganar a los ladrones.