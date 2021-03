Lo mas reciente en el caso de Keyla Martínez

LE TAPARON BOCA Y NARIZ

No obstante, autoridades de Medicina Forense del Ministerio Público (MP) confirmaron el sábado anterior que el dictamen de la autopsia practicada al cadáver de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, reveló que la causa de su muerte fue por asfixia por sofocación, tras la obturación de los orificios respiratorios y la manera de muerte homicida, desde el punto de vista médico legal.

Lo anterior les fue informado a los familiares de la joven, tras la extensión del acta de defunción que proporciona el Registro Nacional de las Personas (RNP), en la que plasman la manera y causa de muerte que le dio el forense a la mujer en mención.

Keyla Martínez fue retenida junto a un médico por irrespetar el toque de queda establecido en Honduras por la pandemia del COVID-19, el pasado seis de febrero de este año.

Ambos fueron llevados a una celda policial, pero en horas de la madrugada se reportó la muerte de la estudiante de último año de enfermería.

Los agentes de turno y la misma Policía Nacional indicaron que la joven, quien en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con el reporte oficial, se suicidó. No obstante, un dictamen forense contradijo esa versión y confirmó que se trató de un homicidio.

Por este caso se investiga a 18 oficiales de la Policía, de acuerdo a la solicitud en ese despacho judicial a la que se tuvo acceso.

Los uniformados que ya fueron evaluados son el subinspector de la Policía Brayan Isaac Banegas López; inspector de policía, Darling Jonas del Cid Álvarez; y los agentes de policía, Danilo Vásquez Sánchez, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, Marvin Carmelo Manueles Reyes y Gerson Esteban Figueroa López.

Asimismo, Manuela Judith Suazo Morazán, Norman Anael Ventura Gáleas, Raquel Sarahí Núñez Reyes, Sacarías Domínguez García, Elmer Leonel Domínguez Hernández, Marlon Antonio Aguilar Cárcamo y Tomás Gáleas Moreno.

A la lista de investigados se suman Jorge Alexander Vásquez Bautista, Marvin Rodríguez Blanco, Emerson Antonio Cabrera Castillo, Luis Fernando Bueso Flores, y Erasmo Licona Martínez; actualmente todos se encuentran en calidad de investigados.

CARTA PÚBLICA

Norma Rodríguez, madre de Keyla, envió una carta pública, al doctor Edgar Velásquez, quien fue la última persona que vio con vida a su hija; en la misma le exige públicamente que le dé una explicación acerca de las circunstancias en las que fue asesinada la joven.

“A Edgar José Velásquez Orellana Medicentro San Rafael / Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato: No le puedo dar los buenos días, porque no creo que usted pueda tener días buenos (su conciencia no se lo permitirá) tampoco me puedo dirigir a usted como doctor y no porque sea mal educada, sino porque usted ha perdido el honor y ese título reviste de honorabilidad a quién lo ostenta”, agrega la misiva.

“Le escribo la presente para exigirle públicamente la explicación que me está debiendo acerca de las circunstancias en las que fue asesinada mi hija, Keyla Patricia…”, indica la carta.

“…pero también le exijo que sea creíble, que no me mienta, como lo vino a hacer hace tres semanas a mi casa, cuando intentó regalarme el cuento de que mi hija se suicidó, que usted fue testigo, que usted la oyó decir que se quitaría la vida, que usted vio cuando la sacaron de la celda, con vida aún, para llevarla al hospital”, expresa la madre de Keyla, en la nota.

“…Que usted ofreció darle los primeros auxilios. Pero todas esas mentiras que usted repitió en noticieros han sido desmentidas una a una”, advierte.

La progenitora de la joven indica en la misiva que “el Ministerio Público nos entregó los resultados de la autopsia donde certifica que fue un homicidio por asfixia mecánica, que murió porque le taparon la boca y la nariz y que además la estrangularon, lo que implica que más de una persona la asesinó”.

“Ahora le pregunto: ¿Por qué no ha vuelto a dar la cara?, ¿Se avergüenza acaso de sus mentiras?, ¿Qué fue lo que sucedió realmente en esa celda?, ¿A quiénes protege con su mentira?, ¿Quiénes la asesinaron?, ¿O es que usted está implicado? y le exijo que me diga la verdad”, finaliza el documento. (XM)