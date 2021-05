Caso Kevin Solórzano, hoy audiencia de revisión de medidas.

No obstante, no se descarta que le puedan interponer otra medida distinta a la prisión, como no salir del país, presentarse a firmar al juzgado, no acercarse a ciertos lugares, como a determinadas personas, entre otros, la cual le permita defenderse en libertad.

SENTENCIA SE ANULÓ

El 7 de abril de este año, el pleno de magistrados ordenó la repetición del juicio contra Solórzano, por lo que se anuló la sentencia anterior, de 33 años de prisión para Solórzano, y se ordena la repetición con la integración de un nuevo tribunal, que es el que ahora conocerá las siguientes etapas del proceso.

La defensa de Solórzano presentó un recurso de casación previo en la Sala de lo Penal y se le absolvió por mayoría de votos por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato el 8 de octubre de 2020, por lo tanto, la decisión pasó al pleno de magistrados.

De igual forma, para hoy se conocerá la fecha en la que se estará llevando a cabo el juicio oral y público en su contra.