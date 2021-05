Miles de hondureños viajaron a EEUU a vacunarse contra el COVID-19

El empresario de la zona norte de Honduras y analista político, Raúl Peña, informó este jueves que unos 70 mil hondureños salieron del país con rumbo a los Estados Unidos, en busca de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19.

‘Son alrededor de 70 mil hondureños que viajaron a Estados Unidos a vacunarse, diarios salen en vuelos entre 600 a 800 personas’, señaló.

Peña señaló que ante la falta de vacunas en Honduras, los compatriotas que tienen la oportunidad de viajar al país del norte lo pueden hacer, ya que hay lugares en donde la aplicación de la vacuna es muy fácil y gratis, sin trámites que puedan afectar su visa.

‘Aquí el que está bien, que si lo puede hacer, que lo haga (viajar), el que tiene visa, vaya póngasela en los Estados Unidos, que ahí no hay ningún problema y sin presiones’, indicó.

El analista agregó que Honduras debería solicitar a EEUU vacunas anticovid, ya que en ese país hay una sobreproducción.

‘Que no nos den dinero, que nos den vacunas porque los norteamericanos tienen sobreproducción, e inclusive hay muchos estadounidenses que no se quieren vacunar, entonces ellos tienen un gran problema porque una vez que abren una dosis de vacunas, no las pueden volver a guardar, esas vacunas se pierden’, explicó.