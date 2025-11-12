Presidenciables hondureños sellan compromiso conjunto por la transparencia electoral

Tegucigalpa, Honduras – 11 de noviembre de 2025.

En un ambiente de unidad poco común entre figuras de distintas corrientes políticas, tres de los cinco aspirantes presidenciales de Honduras firmaron este martes un acuerdo por la defensa del voto, con el propósito de garantizar la transparencia en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

El acto, convocado por la organización Defensores de Honduras, se llevó a cabo en las instalaciones de Vida Abundante, en Tegucigalpa, y contó con la participación de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal; Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional; y Mario Rivera, representante de la Democracia Cristiana.

El acuerdo busca fortalecer la vigilancia en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), proteger las actas electorales y establecer un frente común para respetar la voluntad popular, independientemente de los resultados. Con ello, los firmantes pretenden enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía en un proceso electoral marcado por la desconfianza y los cuestionamientos hacia el sistema político.

Por otro lado, el aspirante del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, se ausentó del evento, sin que hasta el momento haya explicado los motivos de su inasistencia.

“El voto masivo mata el fraude”, dice Asfura

Durante su intervención, el nacionalista Nasry Asfura hizo un llamado al pueblo hondureño a ejercer el sufragio como la principal herramienta de defensa democrática.

“El 15 de septiembre no es el único día de amor a la patria; el 30 de noviembre también debemos salir masivamente a votar. El voto masivo mata fraude y nadie nos puede quitar la libertad”, expresó el exalcalde capitalino.

Asfura insistió en que el país necesita elecciones pacíficas y ordenadas, en las que “nadie imponga su voluntad por encima del pueblo”.

Nasralla pide vigilancia y transparencia

Por su parte, Salvador Nasralla remarcó que la vigilancia ciudadana será determinante para garantizar un proceso limpio.

“En Honduras hay gente buena que quiere una verdadera democracia. Este acuerdo es clave para evitar fraudes y garantizar que cada voto sea respetado”, señaló el presentador y político, al tiempo que reiteró su compromiso con la defensa del sufragio.

Nasralla insistió en que los partidos deben actuar con responsabilidad, “poniendo al país antes que los intereses personales o de grupo”.

Rivera: “Debemos recuperar la confianza del pueblo”

El candidato Mario Rivera, de la Democracia Cristiana, manifestó que la firma del convenio representa un primer paso hacia la reconciliación política del país.

“La transparencia no solo es un deber legal, es una obligación moral. Solo recuperando la confianza del pueblo podremos construir un futuro diferente para Honduras”, dijo Rivera, recibiendo el respaldo de representantes de organizaciones sociales presentes en el acto.

Un llamado a la participación ciudadana

El evento concluyó con un llamado conjunto a la participación masiva en las urnas, subrayando que la legitimidad del próximo gobierno dependerá de la transparencia del proceso y del respeto a la voluntad del pueblo hondureño.

La iniciativa de Defensores de Honduras fue valorada por observadores nacionales e internacionales como un paso positivo para reducir tensiones políticas y fortalecer la credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), institución que será la encargada de coordinar los comicios.

A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el ambiente político en el país se intensifica, y los actores firmantes del acuerdo esperan que este compromiso sea un ejemplo de madurez democrática en un momento decisivo para el futuro de Honduras.