Gobierno amplía el estado de excepción hasta fin de año.

Tegucigalpa, 12 de noviembre de 2025. — El Gobierno de Honduras, a través del Consejo de Ministros, aprobó una nueva ampliación del estado de excepción por un período de 45 días.

La determinación fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, con el objetivo de mantener el control de la seguridad pública en zonas afectadas por altos índices de criminalidad, en un contexto marcado por las Elecciones Generales 2025, consideradas las más tensas de la última década.

“No habrá espacio para el caos”

“El estado de excepción parcial que finaliza este miércoles a las 18:00 horas fue analizado y extendido una vez más en el Consejo de Ministros. A partir de hoy, a las seis de la tarde, se amplía por 45 días más”, declaró el ministro Sánchez en conferencia de prensa.

El funcionario subrayó que la medida busca prevenir hechos violentos, actos vandálicos o intentos de alterar el orden durante las votaciones, asegurando que la ciudadanía podrá acudir a las urnas en un ambiente de tranquilidad.

“Será una fiesta democrática. Llamamos al voto masivo de los hondureños; la voluntad del soberano se respetará”, enfatizó el titular de Seguridad.

Alcance y control institucional

El decreto tendrá aplicación en aproximadamente 50 % de los municipios del país, con un enfoque en los sectores donde las autoridades han identificado mayores riesgos de extorsión, homicidios, narcotráfico y crimen organizado.

Sánchez precisó que todas las operaciones policiales deberán ser supervisadas y convalidadas por el Ministerio Público, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del marco legal.

“La vigilancia institucional será estricta, para que las acciones sean legítimas y proporcionales”, añadió.

Estado de excepción con 25 prórrogas consecutivas

La figura del estado de excepción fue implementada por primera vez el 6 de diciembre de 2022, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como parte de la estrategia denominada “Plan Integral Contra la Extorsión y el Crimen Organizado”.

Desde entonces, la medida ha sido prorrogada en 25 ocasiones consecutivas, convirtiéndose en uno de los instrumentos de seguridad más duraderos en la historia reciente del país.