Peligrosa ola de drogas sintéticas se infiltra en los centros educativos hondureños

17 de noviembre de 2025 – 4:15 a.m.

Una creciente amenaza se cierne sobre los estudiantes hondureños: una red criminal dedicada a la distribución de drogas sintéticas ha logrado infiltrarse en escuelas, colegios y universidades, utilizando técnicas cada vez más elaboradas para evadir a las autoridades. Esta semana, agentes antipandillas de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y fiscales del Ministerio Público lograron asegurar un importante lote de narcóticos valorado en varios millones de lempiras.

Las llamadas “drogas diseñadas”, compuestos químicos creados para imitar sustancias como la cocaína, el LSD o la marihuana, ahora circulan disfrazadas como dulces, bebidas energizantes y, sobre todo, como cigarrillos electrónicos adulterados. Según las investigaciones más recientes, estos productos ya han permeado centros educativos de nivel medio y superior en Tegucigalpa y otras ciudades del país.

Una estructura extranjera operando en Honduras

El comandante de la Dipampco, David Ortega Pagoada, informó que en el país ya opera una organización criminal sofisticada, encargada del ingreso, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas. “Este año ampliamos las investigaciones para identificar a los responsables, rastrear la procedencia de las sustancias y determinar los nexos internacionales del grupo delictivo”, declaró.

Las diligencias policiales se han extendido a centros educativos y barrios donde se sospecha la existencia de puntos de acopio y distribución. Incluso, vendedores ambulantes y jóvenes reclutados por estas redes se colocan en las afueras de escuelas y universidades para captar compradores entre la comunidad estudiantil.

Crecen los productos emergentes y los riesgos para la salud

Expertos forenses advirtieron que, además de los vapeadores adulterados, han surgido nuevos artículos como comestibles, “energizantes” alterados y vaporizadores modificados con sustancias psicoactivas altamente adictivas.

Los análisis de laboratorio revelaron niveles alarmantes de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabinoides sintéticos, compuestos que generan dependencia neuropsicológica severa.

Pese a que el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida en los últimos meses, el uso de estimulantes como cafeína, energizantes, marihuana, cocaína y benzodiacepinas va en aumento entre los jóvenes. Las anfetaminas y metanfetaminas, junto con otras drogas sintéticas, se posicionan como las más peligrosas por su fácil acceso y alta capacidad adictiva.

Golpe estratégico en Tegucigalpa

La semana pasada, la Dipampco y la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público efectuaron un golpe importante contra el narcotráfico urbano. Tras meses de vigilancia y análisis de inteligencia, las autoridades interceptaron una bodega en la colonia Centroamérica Oeste, la cual funcionaba como centro de almacenamiento y procesamiento de estupefacientes sintéticos.

El vocero de la Dipampco, Mario Fu, explicó que se decomisaron grandes cantidades de cigarrillos electrónicos, cartuchos y líquidos vaporizables a base de Cannabis sativa y sustancias psicoactivas diseñadas. “Muchos de estos compuestos contenían niveles peligrosos de THC y cannabinoides modificados químicamente”, agregó.

Las investigaciones indican que estos productos eran distribuidos mediante una red clandestina que utilizaba canales digitales y vendedores infiltrados en instituciones educativas.

Una guerra en varios frentes

El Ministerio Público, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), intensificó la supervisión del uso y desvío de precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas. Inspecciones se han realizado en Tegucigalpa, Comayagüela, Danlí, Comayagua, San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Puerto Cortés y Santa Rosa de Copán.

Entre los principales precursores monitoreados se encuentran ácido sulfúrico, soda cáustica, acetona, alcohol etílico, cloroformo, tolueno y yodo, sustancias que, al caer en manos del crimen organizado, se utilizan para producir metanfetaminas, éxtasis, LSD, marihuana sintética y otros alucinógenos.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades relacionadas con el tráfico de precursores o microtráfico a los números oficiales de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Un problema que se extiende

Según FESCCO, las drogas sintéticas más distribuidas en Honduras son:

Hachís

Pastillas del amor

LSD

Anfetaminas y metanfetaminas

Marihuana “quimiquiada”

Cristales

Las autoridades coinciden en que la criminalidad se ha adaptado a un mercado juvenil, disfrazando estas sustancias como “confites”, vaporizadores y productos cotidianos que parecen inofensivos.

La Dipampco reafirmó su compromiso de continuar con las operaciones de identificación, desarticulación y persecución de estas redes delictivas, especialmente en espacios estudiantiles, donde la vulnerabilidad es mayor.