Honduras cierra otro ciclo mundialista con sabor amargo tras empate ante Costa Rica.

La Selección Nacional de Honduras volvió a protagonizar una noche amarga al quedar oficialmente sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026, luego de empatar ante Costa Rica en un duelo que era decisivo para mantener viva la esperanza. El resultado selló un nuevo fracaso deportivo para la escuadra catracha, que no logra asistir a una Copa del Mundo desde Brasil 2014.

El combinado hondureño llegó al encuentro con la obligación de sumar una victoria que lo mantuviera en la pelea, pero la falta de contundencia, junto a errores tácticos y un cierre de partido sin claridad, terminó por condenar cualquier aspiración mundialista. Costa Rica, por su parte, supo manejar los tiempos y bajó el ritmo cuando más peligro generaba Honduras.

La afición catracha, que abarrotó las gradas con la ilusión de ver renacer la esperanza, terminó en silencio y con evidente frustración. Este nuevo revés revive cuestionamientos sobre la planificación deportiva, el manejo federativo y el rendimiento colectivo de una generación que no ha logrado consolidarse.

Jugadores y cuerpo técnico reconocieron tras el pitazo final que el objetivo se escapó nuevamente. “El grupo luchó, pero no alcanzó. Es un golpe duro para todos”, expresó uno de los referentes del equipo, reflejando la desilusión que se siente en todo el país.

La eliminación representa la tercera ausencia consecutiva de Honduras en un Mundial, dejando como último recuerdo la participación en Brasil 2014. El reto ahora será reconstruir el proceso, revaluar decisiones y apostar por un proyecto que permita recuperar competitividad en la región.