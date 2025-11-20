Estados Unidos “tiene puestos sus ojos este 30 de noviembre en Honduras”. Ver vídeo

El Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió este jueves, a las 2:10 p.m. hora de Washington, la audiencia “Democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”, centrada en las tensiones políticas previas a las elecciones del 30 de noviembre.

La presidenta del subcomité, María Elvira Salazar, envió un mensaje directo a las Fuerzas Armadas de Honduras.

“Honduras tiene que celebrar elecciones libres, justas y transparentes sin intimidación, sin colectivos, sin actas robadas y sin interferencia extranjera”, declaró, señalando que el Departamento de Estado y la administración del presidente Donald Trump respaldan esta exigencia.

Agregó que Estados Unidos “tiene puestos sus ojos este 30 de noviembre en Honduras”.

Salazar advirtió que el país está ante una disyuntiva crucial

“El 30 de noviembre Honduras no sólo elige a un presidente, también decide si cae en las garras del comunismo”, afirmó.

Además, acusó a la presidenta Xiomara Castro de impulsar “una ideología tóxica” que, según dijo, ha llevado al país “a un abismo económico”.

Enumeró decisiones que considera graves, entre ellas romper relaciones con Taiwán, reconocer a China, condecorar a Nicolás Maduro y “llenar el país de espías cubanos disfrazados de médicos”.

Sobre la candidata oficialista Rixi Moncada, Salazar aseguró que “ha dicho que Cuba es una democracia” y advirtió: “No elijan a un comunista… el comunismo es fantástico en teoría y terrible en la práctica”.

El congresista demócrata Joaquín Castro criticó la ausencia de un posicionamiento firme del gobierno de Trump sobre Honduras.

“La población tiene cero confianza en la institucionalidad”, advirtió, y afirmó que los tres principales candidatos están tan cerca en las encuestas que “ninguno confiará en los resultados”.

También señaló la presión política sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), la violencia electoral y el efecto del estado de excepción.

El exembajador Carlos Trujillo, primer testigo de la audiencia, afirmó que la administración Castro “ha institucionalizado una ideología de izquierda extrema” y denunció presiones contra autoridades electorales, renuncias de funcionarios y tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el CNE.

También cuestionó la intervención de las Fuerzas Armadas y las maniobras del Congreso Nacional.

Los participantes coincidieron en que Honduras enfrenta un escenario electoral frágil y que la comunidad internacional vigilará de cerca el proceso del 30 de noviembre.